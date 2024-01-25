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Kayseri'de eğitim uçağı acil iniş yaptı - Son Dakika
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Kayseri'de eğitim uçağı acil iniş yaptı

Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından eğitim için kalkan C-160 uçağı acil iniş yapmak zorunda kaldı. Uçakta hafif hasar meydana geldiği belirtilirken, pilotlar ve mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Kayseri\'de eğitim uçağı acil iniş yaptı
25.01.2024 - 11:11,  Güncelleme: 11:16
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Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından eğitim için kalkan C-160 uçağı acil iniş yaptı.

Milli savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından eğitim için kalkan bir C-160 uçağımız teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Uçağımızda hafif hasar meydana gelmiştir. Pilotlarımızın ve mürettebatımızın sağlık durumları iyidir" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, acil iniş yapan uçak, amatör kameralarca görüntülendi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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