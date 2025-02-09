Kayseri'de Gömülü Uçak İddiaları - Son Dakika
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Kayseri'de Gömülü Uçak İddiaları

Kayseri\'de Gömülü Uçak İddiaları

TOMTAŞ yetkilisi, Kayseri'de gömülü Focke-Wulf uçaklarına dair veriye ulaşamadıklarını belirtti.

09.02.2025 10:47
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Kayseri'de, 1947'de ABD'nin Türkiye'ye yardım planı ile bir anda ortadan kaybolduğu, envanterlerden silinen 72 adet Focke-Wulf FW-190 tipi uçaklardan 50'sinin gömüldüğü iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunan TOMTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat Çakır, "Birçok akademik araştırma yapmamıza rağmen herhangi bir uçak gömülmesine yönelik bir veriye rastlamadık. Ama gömülen bir şey vardı; Türk evladının yüksek teknoloji üretebileceğinin inancı toprağın altına gömülmüştü" dedi.

Kayseri'de gömülü uçakların olduğu iddiasını değerlendiren TOMTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat Çakır, yapılan birçok çalışma ve araştırmalara rağmen bir veriye rastlamadıklarını kaydetti. Asıl olan Türk evladının inancının gömülmesi olduğunu vurgulayan Çakır; son yıllarda yapılan hamlelerle bu inancın yeniden canlandığının altını çizdi. Çakır, "1950'lerde Kayseri Hava İkmal'de TOMTAŞ'ın ürettiği uçakların gömüldüğü hikayesi var. Birçok araştırma yapmamıza rağmen Genelkurmay başkanımızdan Hava Kuvvetleri komutanımıza, Milli Savunma bakanımızdan ilgili genel müdür ve generallerimize sormamıza, bu konuda birçok akademik araştırma yapmamıza rağmen herhangi bir uçak gömülmesine yönelik bir veriye rastlamadık. Ama gömülen bir şey vardı; Türk evladının yüksek teknoloji üretebileceğinin inancı toprağın altına gömülmüştü" dedi.

"İnanç yeniden canlandı, firmalarımızın ürünleri 50'nin üzerinde ülkeye satılıyor"

Son yıllarda yapılan hamlelerle yerli firmaların ürünlerinin 50'den fazla ülkeye satıldığını sözlerine ekleyen Ferhat Çakır, "Önce TUSAŞ'ın Necmettin Erbakan döneminde kurulması, daha sonra Turgut Özal döneminde F-16'nın montajına başlanması, sonrasında ise son 25 yılda yapılan hamlelerle bu memleketin evladının en yüksek teknolojiye erişebileceğine olan inanç yeniden canlanmış, sokaklarda ve caddelerde bütün gençlerimiz artık yüksek teknolojiye, havacılık bölümlerine, savunma sanayine ilgi duymaya başlamıştır. Bunun neticesinde önce BAYKAR gibi, TUSAŞ gibi büyük firmalarımızın ürünleri 50'nin üzerinde ülkeye satışına başlanmış, bu konuda Türkiye insansız hava araçları konusunda yüzde 70'lik pazar payına erişmiş, yüzde 85'in üzerinde yerlilik oranına erişmiş. TOMTAŞ da Kayseri'de bu inanç ve ruhla 'yiğit düştüğü yerden kalkar' fikriyatıyla öncelikle TUSAŞ'ın yerli ve milli ürünlerinin parçalarını üretmeye, sonrasında ise yerli ve milli jet motorlu uçağımız HÜRJET'in montajını yaparak elinden gelen desteği vererek Türkiye'de yeniden Sanayi Bakanlığımız önceliğinde yapılan milli teknoloji hamlesinde üzerine düşen görevi yerine getirmektedir" ifadelerini kullandı.

TOMTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ekşi, "Türkiye'nin ilk uçak fabrikası olan ve 2023 yılında yeniden hayata geçen TOMTAŞ ile; Anka Kuşu misali bu memleketin evladının ruhunun gömülen yerden yeniden doğduğunu söyledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Ferhat Çakır, Havacılık, Teknoloji, Ekonomi, kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de Gömülü Uçak İddiaları - Son Dakika

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