Kayseri\'de Karla Mücadele Çalışmaları Başladı

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Kayseri'de kar yağışının etkisini yeniden göstermesiyle birlikte Melikgazi Belediyesi, 125 aracı ve 300 personeliyle yol açma ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Kar yağışının özellikle ulaşımda aksamalara yol açmaması için ekip ve ekipmanlarıyla işe koyulan Melikgazi Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak kullandığı ana akslarda, ara sokaklarda ve kırsal kesimlerde temizleme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor. 2 bin 900 kilometrenin üzerinde yol bulunan ilçede hummalı çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, ekiplerle birlikte sahaya çıkarak çalışmalara destek oldu. Vatandaşların ihtiyaç halinde 0530 253 91 91 numaralı Melikgazi Belediyesi whatsapp ihbar hattı üzerinden ulaşmaları için çağrıda bulunan Başkan Palancıoğlu, yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Beklediğimiz, Cenab-ı Allah'ın bereketi bembeyaz, tertemiz kar yağdı. Biz de Melikgazi Belediyesi olarak yaklaşık 125 araç ve 300 personelimizle tüm bölgelerdeyiz. Ekip arkadaşlarımız sabaha kadar karla mücadele ettiler, kar temizlediler. Ara sokaklarda şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Ana akslar açık, ara yollarda da bu çalışmaları devam ettiriyoruz. Tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Melikgazi'de 2900 kilometrenin üzerinde yol var. Büyük bir özveriyle bu yolları sürekli açıp tuzluyorlar; emeklerine sağlık diyorum. İhtiyaç halinde vatandaşlarımız 0530 253 91 91 numaralı whatsapp ihbar hattımızdan bizlere 24 saat boyunca ulaşabilirler. Lütfen kış lastiği olmadan yola çıkmayalım. Cenab-ı Allah kaza bela vermesin." - KAYSERİ