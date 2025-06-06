Kayseri\'de Kurban Bayramı Coşkusu

Kayseri'de vatandaşlar Kurban Bayramı dolayısıyla camileri doldurdu.
Kurban Bayramı nedeniyle Kayseri'de vatandaşlar kentteki camileri doldurdu. Hunat Camii'ne gelen vatandaşlar saf tuttu. İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın kıldırdığı Bayram Namazı'na Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Hulusi Akar ile Sayın Bayar Özsoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Namaz sonrasında AK Parti Gençlik Kolları tarafından kurulan stantta namazdan çıkan vatandaşlara ikramda bulunulurken, protokol üyeleri de vatandaşlarla bayramlaştı. - KAYSERİ
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