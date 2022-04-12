Kayseri'de 'Nisan karı' - Son Dakika
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Kayseri'de 'Nisan karı'

12.04.2022 11:26
Kayseri'de 'Nisan karı'

Kayseri'de Nisan ayında düşen hava sıcaklıklarının ardından kar yağışı görüldü.

Kayseri'de Nisan ayında düşen hava sıcaklıklarının ardından kar yağışı görüldü.

Kayseri'de bahar aylarının gelmesi ile yükselen hava sıcaklıkları dün akşam saatlerinden sonra düştü. Akşam başlayan yağmur yağışı sabah saatlerinde kentin farklı yerlerinde kar yağışına dönüştü.

Meteoroloji uyardı

Diğer yandan Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi; "Yapılan son değerlendirmelere göre; Salı günü ilk saatlerden itibaren bölgemiz (Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Yozgat) genelinde zirai don tehlikesi bulunmaktadır. Genel olarak Cuma günü sabah saatlerine kadar, Kayseri'nin doğu ilçeleri ile Sivas çevrelerinde Pazar gününe kadar görülmesi beklenen zirai don tehlikesine karşı tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları, kendi bölgeleri için meteorolojik rapor ve uyarıları dikkatle takip etmeleri önem arz etmektedir." - KAYSERİ

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Meteoroloji, Kayseri, Nisan, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kayseri'de 'Nisan karı' - Son Dakika


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