Kayseri\'de Terziye Saldırı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde terzilik yapan Serpil Bıçkıcı, dükkanını basarak kendisini darp eden ve iş yerine zarar veren baba-oğuldan şikayetçi olarak yetkililerden yardım istedi.

İlçeye bağlı Turgut Reis Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, terzilik yapan Serpil Bıçkıcı 1 yıl önce aldığı iş yeri yüzünden A.B. ve oğlu M.B. ile anlaşmazlık yaşadı. Daha sonra A.B. ve oğlu M.B., Bıçkıcı'nın iş yerinin kamerasını kırarak kendisini şikayet etti. Son olarak geçen hafta meydana gelen olayda da yine baba ve oğlu, Bıçkıcı'nın iş yerini basarak hem iş yerine zarar verdi hem de terzilik yapan kadına saldırarak darp etti. Serpil Bıçkıcı, olayın ardından şikayetçi olduklarını fakat şahısların hala iş yerinin önünde gezerek kendilerini tehdit ettiğini söyleyerek, yetkililerden yardım istedi.

Saldırı sonucu elinde kesiler ve gözünde şişlik oluştuğunu söyleyen Serpil Bıçkıcı, "Kayseri'de terzilik yapmaktayım. 24 senedir yapıyorum. 2024'den bu tarafta bu saldırılar var. 2024 yılında yan taraftan bir dükkan satın aldık. Satın aldıktan sonra aradan biraz zaman geçti. Sebepsiz olarak bunlar dükkanın kamerasını kırıyor. Beni şikayet ediyorlar, ondan sonra bana saldırıya geçiyorlar. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Karakola gittikten sonra ben bunları öğreniyorum ama bir sene geçtiği halde hiçbir dosyada işlem görülmedi ve hiçbir davaya çıkamadık. Bu sene de yine geçen hafta Perşembe günü annemle ve teyzemle içeride otururken hiçbir şeyden habersiz geldi dükkanımı bastı. Bana saldırdı, bıçakla beni öldürmeye çalıştı. O arbedede aşağı yuvarlanmışım. Makineyi kaldırdı üstüme yıktı. Gördüğünüz gibi malıma zarar verdi, canıma zarar verdi ama kimseye sesimi duyuramadım. Baba oğul kapının önünde arabada indiler. Baba oğluna diyor ki "Ben halledeceğim" bu ses kayıtları aynı şekilde kameram da var. Ondan sonra dükkanıma girdiler kapıyı hızlıca kapatınca kapı açık yaz ayları malum ben de duydum. Annem arkadan gelince anne dedim yine bunlarda bir olay var ama anlayamadım. Aradan 5-6 dakika geçmedi bu olay gerçekleşti. Şikayetçi de olduk. Elimde bıçağı vururken bana böyle saldırıyordu. Ben de elimi kaldırdım elimi kesti. Kafama yumruk da vurdu, şu an gözüme inmiş. Yetkilerden, savcılardan bu insanlar benim kapımın önünde hala dolaşıyorlar beni tehdit ediyorlar yardım istiyorum" dedi.

Öte yandan, A.B. ve oğlu M.B.'nin terzi dükkanına gelerek gerçekleştirdiği saldırı anı da saniye saniye iş yerinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. - KAYSERİ