Kayseri'den 7 bin 200 Suriyeli gitti - Son Dakika
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Yerel

Kayseri'den 7 bin 200 Suriyeli gitti

Kayseri\'den 7 bin 200 Suriyeli gitti

Vali Çiçek, Kayseri'den her gün 150 Suriyeli'nin gittiğini ve toplamda 7 bin 200 kişinin ayrıldığını açıkladı.

13.03.2025 13:50
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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, katıldığı bir programda Kayseri'den her gün 150 kişiye yakın Suriyeli'nin gittiğini söyleyerek, "Şu ana kadar giden Suriyelilerin sayısı 7 bin 200'e ulaştı" dedi.

Kayseri'nin insanlara kucak açan bir şehir olduğunu söyleyen Vali Çiçek, "Kayseri gerçekten insanlara kucak açan bir şehir. Yaşanan olay çok alçakça bir olaydı. Bir taciz vardı, affedilmeyecek bir olay vardı. Fakat bu Suriyeli yada Türk diye değil, böyle bir olay yaşanmıştı ve polisimiz çok kısa bir süre sonra olay yerindeydi. Olaydaki kişileri almıştı ve çocuk korunma altına alınırken kişi de hemen hapishaneye alınmıştı. Ancak bunu öyle tahrik ederek, öyle bir noktaya getirdiler ki Kayseri'den tüm Türkiye'ye maalesef yayılan bir nefret dalgası oluşturmak istendi. O gün dedik ki 493 kişi sabıkalı. Onu öylesine söylediğimiz sanılmıştı. O gün 8 tane çocuk tecavüzcüsü vardı. O 8 kişi ön saflarda protestolara katılmışlardı. Çocuk tacizini protesto eden 8 çocuk tecavüzcüsü vardı. İçlerinde cinsel istismardan 12 tane sabıkalı vardı. Ben o zaman ailelere seslenmiştim. Demiştim ki anneler-babalar iğrenç bir olay var ama çocuklarınız bu kişilerin ardında eylemlere katılıyor. Ne olur bu çocuklarımızın geçmişini ve geleceğini yakmayalım, evlatlarımızı sokaklardan çağıralım demiştim" dedi.

Vali Çiçek, Kayseri'den şu ana kadar 7 bin 200 Suriyeli'nin gittiğini söyleyerek, "Beni üzen şey şuydu; bu eylemlerin vatan-millet adına başlatıldığı söylenmişti. Benim 24 tane polisim niye yaralandı? Polisin kafasına saksı atıldı. Büyük bir provokasyonla karşı karşıya kaldık. Provokasyon yapmak, Türkiye'yi karıştırmak isteyenler Kayseri'de bir ölüm olmadı diye inanın üzüldüler. Beni 2. gün Cumhurbaşkanımız aradı ve ne Suriyeli ne de Türk hiçbir gencimizin burnu bile kanamasın dedi. Talimatı aldıktan sonra sorumluluğumuz daha da artıyor. Gidenler neden düşman olarak gitsinler? Bizi severek gitsinler. Dostlukla gidilsin ve gidiliyor da. Her gün Kayseri'den 150 kişi gidiyor. Şu ana kadar 7 bin 200'e ulaştı Kayseri'den giden sayısı, az değil. Allah bir daha öyle günleri yaşatmasın. Depremde de üzüldüm ama Suriye olayları sırasında kalbim 20 parçaya bölündü. Çünkü benim gençlerim kandırılıyor" ifadelerini kullandı.

"ERVA benim için şeref ve namus meselesi"

ERVA Spor Okulları'nın kendisi için şeref ve namus meselesi olduğunu söyleyen Vali Gökmen Çiçek, "Ben Türkiye'nin sigortası olmuş olan Kayseri'nin çocukları için uyuşturucu ile mücadele etmek zorunda olmaktan utanıyorum. Çünkü Kayseri'ye uyuşturucunun U'sunun girmemesi lazım. Bu şehir milli bir şehir. Bu şehir sigorta bir şehir. Dolayısıyla Kayseri'de benim şeref meselem saydığım ERVA Spor Okulları'nı ve namus meselesi sayıyorum. O kadar önemsiyorum. Her mahallede bir spor okulu açacağız diye girdiğimi ERVA Spor Okulları'nın yıllarca yürümesini istiyorum. Bu ilden olimpiyatlarda Türkiye Şampiyonluklarının alınacağı, edebiyatta, sporda, kültürde ve ekonomide adından söz ettirecek bir il ö-olacağını göreceğimin hayalini kuruyorum. Kayseri bu ülkede gerçekten ilk 3'e oynayacak bir şehir ve ben de bunu göreceğimize inanıyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'den 7 bin 200 Suriyeli gitti - Son Dakika

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