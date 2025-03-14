Kayseri İhracatçılar Birliği İhtiyacı - Son Dakika
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Kayseri İhracatçılar Birliği İhtiyacı

Kayseri İhracatçılar Birliği İhtiyacı

MÜSİAD Başkanı Akmermer, Kayseri'nin ihracat potansiyeli için kendi ihracatçılar birliğine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

14.03.2025 14:40
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, Kayseri'nin ihracat potansiyelini daha iyi değerlendirebilmesi için kentin kendi ihracatçılar birliğine ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Kayseri'nin 6 bin yıllık köklü ticaret geçmişiyle Türkiye'nin önemli sanayi ve ticaret merkezlerinden biri olduğunu kaydeden MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, şehrin ihracat potansiyelini daha etkin değerlendirebilmesi ve bölgesel kalkınmayı destekleyebilmesi için Kayseri'nin kendine ait bir ihracatçılar birliğine sahip olması gerektiğini kaydetti. Mevcut durumda Kayseri'deki ihracatçıların Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) çatısı altında faaliyet gösterdiğini kaydeden Akmermer, AKİB'in Kayseri'deki ihracatçıların ihtiyaçlarına daha yakın hizmet sunabilmek adına şehirde bir irtibat bürosu bulundurduğunu ve çeşitli destekler sağladığının altını çizdi.

Ferhat Akmermer; "Bu destekler arasında fuar katılımlarının teşvik edilmesi, yurt dışı birim, marka ve tanıtım faaliyetlerine destek sağlanması, küresel tedarik zinciri projeleri gibi birçok önemli hizmet bulunmaktadır. Ancak burada tartışılan mesele, AKİB'in sağladığı hizmetlerin yeterliliği değil, Kayseri'nin kendi ihracatçılar birliğine duyduğu ihtiyaçtır. Kendi ihracatçılar birliğine sahip olmak, Kayseri'nin ekonomik potansiyelini daha etkin kullanmasını sağlayarak bölgesel kalkınmayı hızlandırabilir. Bu nedenle, ilgili kurum ve paydaşların iş birliği içinde, şehrin ihracatçı kimliğini daha da güçlendirecek adımları değerlendirmesi büyük önem taşımaktadır" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ekonomi, İhracat, kayseri, Finans, Yerel, Son Dakika

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