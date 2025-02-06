Kayseri'nin Nüfusu 1.452.458'e Yükseldi - Son Dakika
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Kayseri'nin Nüfusu 1.452.458'e Yükseldi

Kayseri\'nin Nüfusu 1.452.458\'e Yükseldi

TÜİK'e göre, Kayseri'nin 2024 nüfusu 1.452.458, yıllık artış %4,7 oldu.

06.02.2025 16:23
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TÜİK tarafından açıklanan 2024 yılı nüfus bilgilerine göre Kayseri'nin nüfusu 1 milyon 452 bin 458 oldu.

TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarında Kayseri nüfusu, yüzde 4,7 artış göstererek 2023 yılında 1 milyon 445 bin 683'ten 2024 yılında 1 milyon 452 bin 458 kişiye yükseldi. İlçelerin nüfusları şu şekilde:

" Melikgazi: 589 bin 989, Kocasinan: 416 bin 124, Talas: 171 bin 689, Hacılar: 13 bin 270, Akkışla: 5 bin 738, Bünyan: 30 bin 486, Develi: 67 bin 676, Felahiye: 5 bin 781, İncesu: 30 bin 181, Özvatan: 4 bin 67, Pınarbaşı: 21 bin 567, Sarıoğlan: 13 bin 943, Sarız: 9 bin 853, Tomarza: 20 bin 832, Yahyalı: 35 bin 588, Yeşilhisar: 15 bin 674." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'nin Nüfusu 1.452.458'e Yükseldi - Son Dakika

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