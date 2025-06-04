Kayseri Sütü Kalite Zirvesinde - Son Dakika
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Kayseri Sütü Kalite Zirvesinde

Kayseri Sütü Kalite Zirvesinde
04.06.2025 17:00
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Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı, Kayseri sütünün kalite bakımından en yüksek olduğunu açıkladı.

Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Güney Çakı, Süt Günü nedeniyle yapmış olduğu açıklamada Kayseri bölgesindeki sütlerin kalite bakımından en yüksek değere sahip olduğunu söyledi.

Günay Çakı süt kalitesini belirleyen değerlerin, bakteri oranı, somatik hücre, Protein ve yağ oranı olup bölgede en iyi değerlere sahip olan sütün Kayseri bölgesinde olduğunu belirterek tüm üreticilere teşekkür etti. Soğuk süt zinciri ve süt değerlerinin istenilen düzeyde olması nedeniyle Kayseri civarındaki illerde faaliyet gösteren süt işleme tesislerinin bölgede sütleri tercih ettiklerini belirtti. Günay Çakı, Ayrıca Soğuk süt zincirinin önemine dikkat çekerek sütlerin çiftlikte soğutulmasına önem verdiklerini belirtti.

Çakı, Kayseri'de süt sığırcılığını geliştirmek ve süt endüstrisini geliştirmek için en önemli ihtiyaçlardan bir tanesinin süt işleyen büyük bir işletmenin, fabrikanın kurulması olduğunu belirtirken bölgedeki süt üretimini olumsuz etkileyen bekleyen tehlikelerden birinin de süt simsarları olduğunu ve dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Günay çakı Kayseri'nin, süt üreticilerinin ve Kayseri damızlık sığır yetiştiricileri birliğinin markası olan Hunat markasının yerli ve milli bir marka olduğuna dikkat çekerek bütün tüketicileri Hunat ürünlerini tüketmeye davet etti.

Hedeflerinin Kayseri'nin sütünün en az yüzde 50'sinin mamul hale getirilmesini sağlamak olduğunu belirten Çakı, Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin süt ürünü alıp pazarlaması ve bir miktarını da mamul hale getirmesi nedeniyle artık üreticiler sütünü nereye satacaklarını düşünmüyor dedi.

Günay Çakı, çevre günü nedeniyle de çiftçilerin çevreye zarar verdiği düşüncesinin aksine en büyük çevreci çiftçidir dedi. Çakı, üretimi artırmak için kullanılan zararlarla mücadele esnasında kullanılan kimyasalların da azaltılması gerektiğine dikkat çekti. Günay Çakı, süt üreticisini sürdürülebilirliğini sağlamak bakımından süt fiyatları konusunda 1,5- 2,5 kilo arasındaki yem karşılığının 1 kilo süt olması gerektiğini belirtti. Çakı, bu rakamların da süt üreticilerinin süt fiyatlarını belirlemede aynı asgari ücret gibi bir değer olduğuna dikkat çekti.

Günay Çakı yaptığı açıklamasında, "Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne kayıtlı bin işletmede 65 bin büyükbaş hayvan bulunmaktadır ve Kayseri'de günlük süt üretiminin 500 tondur. Damızlık Birliği olarak Kayseri'de üretilen sütün günlük 150 tonunun pazarlamasını ve değerlendirilmesine katkı sağlamak için 60 araç 70 personel ile üreticilerin hizmetine 7 gün 24 saat koşuyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Ekonomi, kayseri, Tarım, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

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