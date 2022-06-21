Kazada metrelerce havaya uçan adam, olaydan 1 saat sonra işine geri döndü

İddiaya göre, fırın çalışanı Şahin Teyfur Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Caddesi'nde saat 11.00 sıralarında, esnaf arkadaşıyla sohbet ettikten sonra fırında pişen ekmek ve simitler yanmasın diye iş yerine doğru koşmaya başladı.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE HAVAYA UÇTU

Hızla karşı yola geçmek isteyen Teyfur'a seyir halindeki bir otomobil çarptı. Teyfur, çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya uçtuktan sonra yere düştü. Kazayı gören çevredekiler hemen Teyfur'un yardımına koştu. Teyfur, kendisine çarpan otomobil sürücüsü tarafından hastaneye götürüldü.

KAZADAN 1 SAAT SONRA İŞİNE DÖNDÜ

Hastaneye yapılan tetkiklerin ardından taburcu olan Teyfur, kazadan 1 saat sonra fırına dönerek işe başladı."Biz de 9 canlıyız"Yaşadığı kazayı anlatan Şahin Teyfur, "Karşıya geçiyordum. Araç hızlı geliyordu. Ben de fırına geçiyordum. Fırında pişen ekmek ve simit vardı. Onları çıkarıyorduk. Hızlıca fırına girdim. Bende acele ettim. Ürünler yanmasın diye düşündüm. Bende hızlıydım, araba da hızlıydı. Ben görmedim. Büyük bir araç vardı. Bana çarpan adam beni hastaneye götürdü. Hastanede de başımdaydı." dedi.

"BİZ 9 CANLIYIZ, SIKINTI YOK"

Fırın çalışanı sözlerini şu şekilde tamamladı: "Biz de 9 canlıyız. Sıkıntı yok. Kaza saat 11.00'de oldu. Hastaneden döndüğümde saat 12.00'ydi. Sonra işe devam ettik. Bizde durmak yok, çalışmaya devam."