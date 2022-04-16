Kazak akademisyenlerden Anadolu Üniversitesi'ne ziyaret - Son Dakika
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Kazak akademisyenlerden Anadolu Üniversitesi'ne ziyaret

16.04.2022 15:10
Kazak akademisyenlerden Anadolu Üniversitesi'ne ziyaret

Akdeniz Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKUZEM) çalışmalarını yürüten Kazak akademisyenlerden oluşan heyet, Anadolu Üniversitesini ziyaret etti.

Akdeniz Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKUZEM) çalışmalarını yürüten Kazak akademisyenlerden oluşan heyet, Anadolu Üniversitesini ziyaret etti.

Kazakistan Devleti tarafından sağlanan Bolashak Burs Programı bünyesinde AKUZEM'de çalışmalarını yürüten Kazak akademisyenlerden oluşan heyet, Anadolu Üniversitesini ziyaret etti. AKUZEM yetkilisi Öğr. Gör. Vahap Çiçekçi'nin eşlik ettiği 14 kişilik heyette, Altysarin Arkalyk Devlet Pedagoji Enstitüsü Pedagoji ve Filoloji Fakültesi Dekanı ve aynı zamanda Kazakistan'da ünlü bir halk ozanı olan Prof. Dr. Aibek Kiikbayevich Kaliyev ile yine aynı üniversiteden ve Güney Kazakistan Devlet Üniversitesinden öğretim üyeleri yer aldı.

Heyet ilk olarak Anadolu Üniversitesi ziyaretinde Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Resul Usul ve Prof. Dr. Betül Demirci ile bir araya geldi. Rektörlük Binası Toplantı Salonu'nda gerçekleşen görüşmede heyet hem kendi ülkelerinde hem de AKUZEM'de yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verirken Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Usul, Kazak akademisyenlerin Anadolu Üniversitesine gösterdiği ilgi ve ziyaretleri nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Heyet daha sonra Açıköğretim Sistemi Öğrenme Teknolojileri ve Ar-Ge Birimi, Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Video Yapım ve Yayın Birimi stüdyosu ve Anadolu Üniversitesi Basımevini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. AÖF Binasını da ziyaret eden heyet son olarak Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezinde incelemelerde bulunarak Anadolu Üniversitesinden ayrıldı. - ESKİŞEHİR

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Akdeniz Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Kazakistan, Araştırma, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kazak akademisyenlerden Anadolu Üniversitesi'ne ziyaret - Son Dakika


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