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Kazakistan'da nükleer enerji santrali inşası yeniden gündemde - Son Dakika

Kazakistan'da nükleer enerji santrali inşası yeniden gündemde

14.02.2022 13:20
Kazakistan'da nükleer enerji santrali inşası yeniden gündemde

Kazakistan Enerji Bakanı Bolat Akçulakov, gelecekte yaşanabilecek elektrik sıkıntısı göz önüne alındığında ülkesinde büyük nükleer enerji potansiyelinin olduğunu ve nükleer enerji santralinin inşa edilmesinin soruna çözüm olabileceğini ifade etti.

Kazakistan Enerji Bakanı Bolat Akçulakov, gelecekte yaşanabilecek elektrik sıkıntısı göz önüne alındığında ülkesinde büyük nükleer enerji potansiyelinin olduğunu ve nükleer enerji santralinin inşa edilmesinin soruna çözüm olabileceğini ifade etti.

Kazakistan'da nükleer enerji santrali konusu yeniden gündeme geldi. Kazakistan Enerji Bakanı Bolat Akçulakov düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, ülkesinde nükleer enerjinin geliştirilmesi için tüm avantajların olduğunu belirtti. Beklenen elektrik sıkıntısı göz önüne alındığında Kazakistan'ın kömür üretimine olan bağımlılığını azaltmak gerektiğini kaydeden Akçulakov, "Ülkede büyük nükleer enerjiyi geliştirme potansiyeli değerlendirildiğinde nükleer santral inşası en umut verici çözüm gibi görünüyor" dedi. Akçulakov, Kazakistan'ın uranyum üretiminde dünyada ilk sırada yer aldığına işaret ederek, "Ayrıca kendi nükleer yakıt bileşenlerimizi üretiyoruz. Ülkemiz uranyum zenginleştirme hizmetlerine erişebiliyor" ifadesini kullandı.

Akçulakov, atom sanayisi ve bilim alanında 24 bine yakın kişinin çalıştığını aktararak, 2010 yılından bu yana Kazakistan üniversitelerinde nükleer sanayi ve teknik fizik alanında 3 bine yakın kadro yetiştirildiği bilgisini paylaştı. Geçen hafta Rusya'nın önde gelen üniversitelerinde nükleer enerji alanında eğitim verilmesini öngören bir muhtıra imzaladıklarını kaydeden Akçulakov, söz konusu belgenin nükleer enerji santrali inşasıyla ilgili olmadığını sözlerine ekledi.

Kazakistan'da nükleer enerji santrali inşası ilk kez 2019'da gündeme gelmişti. Ülke yetkilileri, 2030'a kadar enerjide ortaya çıkması beklenen elektrik açığının gaz, hidroelektrik ve nükleer enerji santrallerinin yapılması gibi yollarla kapatılabileceğini açıklamıştı. Elektrik ihtiyacının karşılanması için nükleer enerji santralinin seçilmesi durumunda, kararın ülke yasaları kapsamında kamu tartışmaları yapıldıktan sonra alınacağı ifade edilmişti.

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile 2019'da Moskova'da yaptığı görüşmede, Rus teknolojileriyle Kazakistan'da nükleer enerji santrali inşa edilebileceğini söylemişti. - BİŞKEK

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Togo Cumhuriyeti, Kazakistan, Nükleer, Enerji, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kazakistan'da nükleer enerji santrali inşası yeniden gündemde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kazakistan'da nükleer enerji santrali inşası yeniden gündemde - Son Dakika
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