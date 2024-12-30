Kazım Karabekir Mahallesi’nde Kentsel Dönüşüm İhalesi - Son Dakika
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Kazım Karabekir Mahallesi’nde Kentsel Dönüşüm İhalesi

Kazım Karabekir Mahallesi’nde Kentsel Dönüşüm İhalesi

Melikgazi Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi'nde 90 daire ve 12 dükkan için 15 Ocak’ta kat karşılığı ihale düzenleyecek. Başkan Palancıoğlu, kentsel dönüşüm projelerinin devam ettiğini vurguladı.

30.12.2024 11:18  Güncelleme: 11:21
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Melikgazi Belediyesi; Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan 2 blok 90 adet daire ve 12 adet dükkan için 15 Ocak Çarşamba günü kat karşılığı ihale düzenleyecek.

İlçede hayata geçirdiği kentsel dönüşüm çalışmaları ile Türkiye'ye örnek belediye olduklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Kentsel dönüşümle ilgili çok büyük projeleri hayata geçirdik. Kentsel dönüşümde hız kesmek yok. Kazım Karabekir Mahallesi'nde 100 bin metrekare alanda 20 blok olmak üzere yapılmasını planladığımız kentsel dönüşüm çalışmalarımız başarılı bir şekilde devam ediyor. Kentsel dönüşümle depreme dayanıklı, konforlu daireler kazandırmaya çalışıyoruz. Eski mahallelerimizi yeniliyor ve buralarda yaşam standardını da artırmaya devam ediyoruz. Kentsel dönüşümle değişen ilçemize nezih alanlar ekleyerek vatandaşlarımızın daha güzel bir ortamda yaşamasını sağlayacak çalışmalar yapıyoruz. Yine bu kapsamda Melikgazi Belediyesi Encümen Salonu'nda 2 blok 90 adet daire ve 12 adet dükkan için yapılacak olan ihalemiz 15 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 14.30'da düzenlenecek. İhaleden sonra bu bloklarımızın yapımını da kısa zamanda bitireceğiz. İhalemize katılmak isteyen tüm müteahhit firmalarımızı bekleriz." dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kazım Karabekir Mahallesi’nde Kentsel Dönüşüm İhalesi - Son Dakika

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