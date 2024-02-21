Kdz. Ereğli'de sahil bandı onarılıyor - Son Dakika
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Yerel

Kdz. Ereğli'de sahil bandı onarılıyor

Kdz. Ereğli\'de sahil bandı onarılıyor

Kdz. Ereğli'de geçen Kasım ayında yaşanan afetin ardından sahil bandı, Belediye ekipleri tarafından onarılıp güçlendiriliyor.

21.02.2024 12:13  Güncelleme: 12:18
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Geçen Kasın ayında tarihinin en büyük afetini yaşayan Kdz. Ereğli'de sahil bandı, Belediye ekiplerinin çalışmaları ile onarılıp, dalgalara karşı taşlarla güçlendiriliyor.

19 Kasım 2023 tarihinde kasırga ve su baskınlarıyla tarihinin en büyük felaketini yaşayan Kdz. Ereğli, Kdz. Ereğli Belediyesi'nin çalışmalarıyla yaralarını sarmaya devam ediyor.

Bu kapsamda sahilde yıkılan yerler, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince onarılıyor, sahil boyu dalgalara karşı büyük taşlarla güçlendiriliyor. 3 aşamalı olarak planlanan çalışmaların sonunda Kdz. Ereğli sahili eskisinden daha modern ve sağlam hale getirilecek.

Kaynak: ANKA

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