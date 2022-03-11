Kdz. Ereğli'ye Adli Tıp Şube Müdürlüğü açıldı - Son Dakika
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Kdz. Ereğli'ye Adli Tıp Şube Müdürlüğü açıldı

11.03.2022 15:38
Kdz. Ereğli'ye Adli Tıp Şube Müdürlüğü açıldı

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Kdz. Ereğli Adalet Sarayı bünyesinde Adli Tıp Şube Müdürlüğü kurulduğunu açıkladı.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Kdz. Ereğli Adalet Sarayı bünyesinde Adli Tıp Şube Müdürlüğü kurulduğunu açıkladı.

Genel olarak illerde bulunan Adli Tıp Şube Müdürlüğünün, ilçe bazında Kocaeli' ye bağlı Gebze ilçesinden sonra Kdz. Ereğli'de kurulduğunu ifade eden Bozkurt, bundan sonra vakalara daha kısa sürede müdahale edileceğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Bozkurt, yaptığı açıklama şunları kaydetti:

"Adalet Bakanlığımızca ülkemizde ilçe bazında Gebze'den sonra ikinci olarak Kdz. Ereğli Adalet Sarayımızda Adli Tıp Şube Müdürlüğü kurulmuş, Adli Tıp Uzman Doktor ataması da yapılmıştır. İlçemizdeki adli otopsi, keşif, Adli Tıp Uzmanlığını gerektiren Bilirkişi incelemeleri Adalet Sarayımız bünyesindeki Adli Tıp Şube Müdürlüğünce yerine getirilecektir.

Adli Tıp Şube Müdürlüğünün kurulmasında katkısı bulunan başta Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Ergün Şahin olmak üzere, Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin'e ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Kdz. Ereğli'mize hayırlı, uğurlu olsun." - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kdz. Ereğli'ye Adli Tıp Şube Müdürlüğü açıldı - Son Dakika


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