Keçiören Belediyesinden Engelli Bireylere Özel Yılbaşı Etkinliği

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Keçiören Belediyesinden 'engelsiz' yeni yıl eğlencesi

ANKARA - Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, yeni yılı özel gereksinimli bireylerle kutladı.

Keçiören Belediyesinin düzenlediği 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliğinde yeni yılı özel gereksinimli bireyler ve aileleriyle birlikte kutlayacağının sözünü veren Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, sözünü tutarak yılbaşı pastasını özel gereksinimli bireylerle kesti. Mevlana Kültür Merkezi'ndeki "Engelsiz Yıla Merhaba" etkinliğine Özarslan ve eşi Filiz Özarslan ev sahipliği yaptı. Programda, aileler ve çocuklar için oyun, yarışma, gösteri ve konser gibi çeşitli etkinlikler düzenlendi. Yemek ve çeşitli ikramların sunulduğu etkinlikte sanatçılar, şarkılarını özel bireyler için söyledi. Salonda özel gereksinimli bireyler ile çocuklar için kurulan sinema ve oyun alanının yanında sihirbazlık ve animasyon gösterileri de gece boyunca sürdü. Gecenin sonunda yapılan çekilişle özel bireylere ve ailelerine hediye takdim edildi.

"Sizlerle birlikte olmaktan onur ve mutluluk duyuyorum"

Özarslan, programda yaptığı konuşmada, "Biz, sizlerin başına baş olmaya değil, sizlere hizmetkar olmaya geldik. Bu felsefeyi de kaybetmeden sürdüreceğimizi bu güzel günde yeniden taahhüt etmek isterim. Bu güzel günü sizlerle, güzide ve özel insanlarla, muhtarlarımızla, vekillerimizle, başkanlarımızla, dernek başkanlarımızla, toplumun bütün kesimiyle kucaklaşarak geçirdiğim için onur duyuyorum, mutluluk duyuyorum" dedi.

"Meclisimizde Engelliler Şube Müdürlüğü'nün kurulması konusunda talimatı verdik"

Engellilerin yaşamını kolaylaştıracak yeni projeleri hayata geçireceklerini söyleyen Özarslan, "Kıymetli hemşehrilerim, belediye olarak yapacağımız en büyük icraatlardan biri de engellerin tamamen ortadan kalktığı bir Keçiören hayalimizdir. Bu hayalin peşinden giderken Mansur Yavaş Başkanımız da aynı duygu ve düşünce içerisinde. Biz de ona yol arkadaşı olacağız. Bu halk belediyeciliğinin en birinci unsurudur. Biz istiyoruz ki her evde engeller ortadan kalksın. Özel insanlar nerede dara düşerse bu garip Mesut onlara yoldaş olsun istiyoruz. Meclisimizde Engelliler Şube Müdürlüğü'nün kurulması konusunda talimatı verdik. Tüm siyasi partilerimiz destek veriyor, bu işe sıcak bakıyor. Oy birliğiyle bu işi hızlı bir şekilde hallediyoruz ve en şanlı şube müdürlüğümüz olacak" diye konuştu.

Özarslan, "Sizler de biliyorsunuz ki projelerimizi hazırladık. İnşallah ilgili mercilerden de izin alırsak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş ile birlikte ortak projelerimizi en kısa zamanda hayata geçireceğimizin sözünü veriyorum. Yüce Mevlam bizlerin birlik ve beraberliğini bozmasın. 2025'in engellerin ortadan kalktığı bir yıl olmasını Cenab-ı Hakk'tan niyaz ediyor, yeni yılınızı kutluyorum" dedi.