Keçiören\'de Altyapı ve Üstyapı Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Keçiören Belediyesi tarafından ilçenin dört bir yanında altyapı ve üstyapı çalışmaları yürütülüyor.

Ankara'nın Keçiören Belediyesi tarafından ilçenin dört bir yanında gerçekleştirilen altyapı ve üstyapı çalışmaları ile mahalledeki yollar estetik bir görünüme kavuşturuluyor. Çalışma kapsamında, eski ve yıpranmış asfaltlar titizlikle kazındıktan sonra iş makineleri ve belediye ekiplerince sıcak asfalt serimi yapılarak yollar güvenli hale getiriliyor. Vatandaşların yoğun olarak kullandıkları güzergahlar başta olmak üzere, ilçedeki sokaklarda asfalt serim çalışmaları devam ederken; Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yapılan altyapı yenilemelerinin ardından ABB ekipleriyle iş birliğinde üstyapı düzenlemeleri de eş zamanlı olarak sürdürülüyor. İlçede asfalt çalışmasının yanında kaldırım, bordür ve peyzaj çalışmalarıyla eskimiş ve yıpranmış yollar estetik hale getiriliyor.

"Çalışmalarımız devam edecek"

Keçiörenlilerin daha konforlu ve güvenli ulaşım sağlaması için yolların yenilendiğini, altyapı ve üstyapı çalışmalarının aralıksız devam ettiğini kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Gerçekleştirdiğimiz asfalt serim, bordür, kaldırım ve peyzaj çalışmalarıyla hem yollarımızı daha konforlu hale getiriyoruz hem de mahallelerimize modern bir görünüm kazandırıyoruz. Ulaşım güvenliği ve yaşam kalitesini artırmak adına yapacağımız altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları hız kesmeden devam edecek. Desteklerinden dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a tüm Keçiörenli hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA