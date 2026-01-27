Keçiören Belediyesi'nden ücretsiz 'Engelsiz Taksi' hizmeti - Son Dakika
Keçiören Belediyesi'nden ücretsiz 'Engelsiz Taksi' hizmeti

27.01.2026 09:58  Güncelleme: 10:02
Keçiören Belediyesi, engelli bireylerin ulaşımını kolaylaştırmak için özel olarak tasarlanan araçlarla Engelsiz Taksi hizmeti sunuyor. Ücretsiz hizmet, randevu ile sağlanıyor.

Keçiören Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü Engelsiz Taksi hizmeti, engelli bireylerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla özel olarak tasarlanan araçlarla ulaşım hizmeti sunuyor.

Engelsiz Taksi hizmetiyle ilçe sınırları içerisindeki engelli bireyler, tekerlekli sandalye kullanan vatandaşlar ve hareket kısıtlılığı bulunan yaşlıların sağlık hizmetleri, eğitim kurumları, resmi kurumlar gibi çeşitli noktalara ulaşımı sağlanıyor. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Müdürlüğü bünyesine hizmet veren Engelsiz Taksi, özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata katılımını kolaylaştırıyor.

Engelsiz Taksi, akülü ve tekerlekli sandalye için uygun iki engelli arabası ve beş refakatçi kapasitesine sahip üç araçla hizmet veriyor. Vatandaşlar, asansörlü araçlar ve refakatçiler eşliğinde güvenli bir şekilde seyahat ederek ulaşım engellerini aşıyor.

Telefonla randevu alınıyor, ücretsiz hizmet veriliyor

Düzenli yürütülmesi amacıyla randevu sistemi ile çalışan bu hizmetle engelli bireyler, önceden randevu oluşturarak, belirlenen gün ve saatte adreslerinden alınıp hastane, ev, kamu kurumları ya da talep ettikleri diğer noktalara güvenli ve konforlu bir şekilde ulaştırılıyor. Engelsiz Taksi hizmetinden yararlanmak isteyen bireyler, 0312 360 30 30 numaralı Engelli Danışma Hattı'ndan randevu alarak hizmetten ücretsiz olarak faydalanabiliyor.

"Vatandaşın yaşamı kolaylaşıyor"

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, uygulama ile ilgili yaptığı değerlendirmede ulaşımda zorluklar yaşayan engelli bireyler için sundukları Engelsiz Taksi hizmetiyle bu sorunu tamamen ortadan kaldırdıklarını belirtti. Bu hizmetten faydalanan bireylerin memnuniyetini görmekten mutluluk duyduklarını da ifade eden Başkan Özarslan, ilçede tüm vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya yönelik çalışmaları sürdüreceklerini belirtti. - ANKARA

Kaynak: İHA

