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Kedilerin güneş keyfi - Son Dakika

Kedilerin güneş keyfi

03.02.2022 14:33
Kedilerin güneş keyfi

Malatya'da günlerdir etkili olan kar yağışı sonrası güneş yüzünü gösterirken, güneşin tadını ise kediler çıkarttı.

Malatya'da günlerdir etkili olan kar yağışı sonrası güneş yüzünü gösterirken, güneşin tadını ise kediler çıkarttı.

Malatya'da bir süredir etkili olan kar yağışı yerini güneşli havaya bıraktı. Hava sıcaklığın 5-6 derece hissedildiği kentte vatandaşlar kendini dışarı atarken, Malatya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi yerleşkesinde güzel havayı fırsat bilen iki sokak kedisi ise oyun oynayarak güneşli havanın tadını çıkardı.

Hayvanat bahçesi ziyaretçilerinin dikkatinden kaçmayan o anlar ise cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. - MALATYA

Kedilerin güneş keyfi
Kedilerin güneş keyfi
Kedilerin güneş keyfi
Kedilerin güneş keyfi

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Büyükşehir Belediyesi, Hayvanat Bahçesi, Malatya, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kedilerin güneş keyfi - Son Dakika


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