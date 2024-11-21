Kedinin Güvercin Avı Gülümsetti - Son Dakika
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Yerel

Kedinin Güvercin Avı Gülümsetti

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Osmaniye'de bir kedi, güvercini yakalamak için amansız bir mücadele verirken öğrencileri eğlendirdi.

21.11.2024 09:28
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Kafesin içindeki güvercini yakalamaya çalışan kedinin gülümseten mücadelesi kameraya yansıdı

OSMANİYE - Osmaniye'de kafeste bulunan güvercini yakalamaya çalışan kedinin gülümseten amansız azmi, öğrenciler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bahçesinde bulunan güvercin kafesindeki güvercini yakalamak isteyen kedi tel örgülere aldırış etmeden dakikalarca güvercini yakalamak için mücadele etti. Kafese yakın alanda bulunan kamelyada sınava çalışan öğrenciler kedinin bu mücadelesini fark edince cep telefonu ile kayıt yapmaya başladı. Kedinin bitmek bilmeyen azmi ve keyifli mücadelesi karşısında sınav stresini üzerlerinden atarak keyifli anlar yaşayan öğrenciler, "Bu azim bizde olsa sınavları hiçbir şekilde dert etmezdik. " dedi.

Stresli geçen sınav haftasında kedinin bu mücadelesi ve azmi karşısında birazda olsa stresten uzaklaştıklarını söyleyen Emre Taylı(18), "Bir saattir şuradaki bankta oturup ders çalışıyorduk, sınavlara çalışıyorduk. Kediyi fark ettik, burada kafesin içerisinde beyaz bir güvercini kovalıyordu. Kediyi görünce benim hoşuma gitti hemen video çektim, arkadaşlarla eğlendik. Çok güzel bir görüntüydü çok hoşumuza gitti. Kedinin böyle bir azim içerisinde kafesin içindeki güvercini kovalaması çok eğlendirdi yani bizi çokta moral oldu sınav haftasında. Bu kedideki azim bende olsa vize haftasındaki sınavları hiçbir şekilde dert etmezdim, rahatlıkla geçerdim" dedi.

Kedinin Güvercin Avı Gülümsetti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kedinin Güvercin Avı Gülümsetti - Son Dakika

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