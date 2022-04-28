Kemer'de deprem tatbikatı - Son Dakika
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Kemer'de deprem tatbikatı

28.04.2022 13:30
Kemer'de deprem tatbikatı

Kemer Belediyesi'nde 2022 yılının "Afet tatbikat yılı" ilan edilmesi dolayısıyla gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı yapıldı.

Kemer Belediyesi'nde 2022 yılının "Afet tatbikat yılı" ilan edilmesi dolayısıyla gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı yapıldı.

Antalya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün resmi yazısına istinaden Kemer Belediyesi ana hizmet binasındaki birimleri kapsayan tatbikat, gerçeğini aratmazken, senaryo gereği tatbikat deprem anonsu ile başladı.

Tatbikat sırasında belediye personeli yaşam üçgeni pozisyonu aldı. Yaklaşık 1 dakika sonra tüm personel güvenli şekilde binadan tahliye edildi. Tahliye edilen personel, belediye önündeki acil toplanma alanında toplandı ve içeride kalan personelin olup olmadığı kontrol edildi. Senaryo gereği çay ocağında mahsur kalan bir personel olduğunun tespit edilmesinin ardından acil yardım ekibi binaya güvenli ve hızlı şekilde girerek, yaralanan personelin tahliyesini gerçekleştirdi.

Yaralanan belediye personeline ilk müdahalede bulunulduktan sonra sedyeye alınan yaralı personel, tedavisi yapılmak üzere ambulansla hastaneye sevk edildi. Tatbikat sonrası belediye personeline deprem öncesi ve sonrasından yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi. - ANTALYA

Kemer'de deprem tatbikatı
Kemer'de deprem tatbikatı
Kemer'de deprem tatbikatı
Kemer'de deprem tatbikatı
Kemer'de deprem tatbikatı

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Kemer Belediyesi, Tatbikat, Antalya, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kemer'de deprem tatbikatı - Son Dakika


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