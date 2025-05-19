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Kendin Yıka, Cebinden Çık!

Araçlarını kendi yıkayan vatandaşlar, kireç ve boya hasarı yüzünden büyük zarar ediyor.

19.05.2025 14:22
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Araçlarını kendileri yıkayan vatandaşlar binlerce lira zarar ediyor

Bireysel araç yıkama noktaları vatandaşları zarara uğratıyor

Kendi aracını yıkayan vatandaşlar kar edeceğim derken zarar ediyor

İşletmeci Fahri Toğrul:

"Vatandaşlar 50-100 lira tasarruf etmek için binlerce lira zarar ediyor"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de oto yıkama işiyle uğraşan Fahri Toğrul, araç sahipleri arabalarını kendileri yıkarken kireç, kaplama ve boya kalkması sorunlarından dolayı binlerce lira zarara yol açtığını belirtti.

Eskişehir'de bireysel araç yıkama noktalarının yaygınlaşması, profesyonel yıkama işletmelerinin işlerini zorlaştırıyor. Self yıkamalarda 4-5 jetonla profesyonel yıkama fiyatına yakın bir maliyet oluştuğunu belirten işletme sahibi Fahri Toğrul ayıca "Vatandaşlar kendi araçlarını yıkarken kireç kalıntıları ve PPF kaplamalarda hasar meydana gelebiliyor, arabalarının sağlığı için bu işi profesyonellere bırakılmalı" dedi.

"Özel yıkamanın fiyatı harcadıkları jeton ücreti ile neredeyse aynı"

Bireysel araç yıkama noktalarına başvuran vatandaşların oluşan kireç gibi sorunlardan dolayı kendilerine geldiğini belirten işletmeci Fahri Toğrul, "Self yıkamalar son zamanlarda işimizi zorlaştırmaya başladı açıkçası. Onlar bir nebze işimizi sekteye uğratıyor, ama bizim işimiz özel yıkama olduğu için daha özenli bir yıkama sunuyoruz. İnsanlar self yıkamaya gittiğinde sadece su tutup geçiyor. Bu da jetonlu tabii. Orada 4-5 jeton harcamadan aşağı çıkamıyorsun. Neredeyse bizim verdiğimiz hizmetle aynı paraya geliyor diyebilirim. İnsanlar kolay yoldan arabalara su tutup bırakıyor. Bu ne yapıyor? Arabaların üstünde kireç kalmasına sebep oluyor. O kireçler çıkmayınca da bize geliyorlar. Bazen ekstra uygulama yapmamız gerekebiliyor" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlar 50-100 lira tasarruf etmek için binlerce lira zarar ediyor"

Ayrıca Toğrul, vatandaşların kullandıkları yıkama makinalarının gücünden dolayı araç kaplarının zarar gördüğünü ve tekrardan kaplama yaptırmak zorunda kaldıklarını şu kelimeler ile anlatı:

"Su tutup bırakmamalarını önemle rica ediyoruz. Şu anda iyi arabaların hepsi yeni, biliyorsunuz. Çoğu arabada kaplama oluyor, PPF kaplama dediğimiz. Bu hassas bir malzeme. Yakın tuttuğun zaman zarar veriyor, hatta kaldırabiliyor. Bizim makinelerimiz güçlü makineler. Boyaya yakın tuttuğun zaman, en ufak bir çizik ya da boya çatlaması varsa, makinenin gücü onu direkt kaldırabiliyor. Buna da dikkat etmek lazım. İşi profesyonellere bırakmak gerektiğini söylüyorum. 50-100 lira tasarruf etmek için milyonluk arabalara biniyorlar, ama bu işte zarar ediyorlar. Bize gelip kirecini söktürüyor, boyasını kaldırıyor, zarar veriyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehir, Ekonomi, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kendin Yıka, Cebinden Çık! - Son Dakika

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