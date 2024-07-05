Kendisini kamufle ederek intihara kalkıştı - Son Dakika
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Yerel

Kendisini kamufle ederek intihara kalkıştı

Adıyaman'da, ağır hasarlı bir binanın tepesine çıkarak atlamak isteyen bir kişi, yüzünde maske ve başında şapka ile kendini kamufle etmeye çalıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 40 dakika süren ikna çalışmaları sonucunda kişiyi aşağıya indirdi. Şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

05.07.2024 20:53
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Kendisini kamufle ederek intihara kalkıştı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, ağır hasarlı 7 katlı bir binanın tepesine çıkarak atlamak isteyen şahıs, yüzünde maske, başındaki şapkayla kendini kamufle etmeye çalıştı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Mehmet Akif Mahallesi eski İl Emniyet Müdürlüğü yakınlarında H.B. isimli şahıs, ağır hasarlı olan 7 katlı binanın tepesine çıktı. Belirlenemeyen nedenlerden dolayı binanın tepesine çıkan şahsı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Başındaki şapka ve yüzündeki maskeyle kendini kamufle ederek intihar teşebbüsünde bulunan şahıs için olay yerine gelen ekipler, güvenlik önlemleri alarak şahsı ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 40 dakika süren ikna çalışmaları neticesinde aşağıya indirilen H.B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Adıyaman, Olaylar, Güvenlik, Acil Durum, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

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