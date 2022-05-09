Kent Parkta bahar bakımı - Son Dakika
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Kent Parkta bahar bakımı

09.05.2022 07:20
Kent Parkta bahar bakımı

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehrin birçok noktasında bulunan parklarda yaz mevsimi öncesi bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor.

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehrin birçok noktasında bulunan parklarda yaz mevsimi öncesi bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor.

Yeni Mahallede bulunan Kent Parkta da bakım, onarım ve temizlik çalışması gerçekleştiren ekipler, kısa zamana kadar birçok parkın bakım onarım işini tamamlamayı hedefliyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen ve çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, il merkezinde bulunan tüm parklarda onarım ve bakım çalışmalarının yapılacağını dile getirdi.

Başkan Kılınç, "Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından mevsim şartlarına uygun olarak parklarımızda bakım, onarım, çimlendirme ve temizlik çalışmalarına başlanıldı. Yakın bir zamanda mahallelerinde yaşayan halkımıza nefes alacakları, soluklanacakları güzel bir mekan kazandırmış olacağız " diye konuştu. - ADIYAMAN

Kent Parkta bahar bakımı
Kent Parkta bahar bakımı
Kent Parkta bahar bakımı

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Süleyman Kılınç, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kent Parkta bahar bakımı - Son Dakika


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