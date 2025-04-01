Kepez Huzurevi\'nde Bayram Sevinci

Kepez Şefkat ve Huzurevi'ni ziyaret eden Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ve eşi Polis Eşleri Derneği Antalya Şube Başkanı Melek Arslan, huzurevi sakinlerine kırmızı karanfil dağıtarak bayramlarını kutlandı.

Kepez Belediyesi'nin Şefkat ve Huzurevi'nde bayram sevinci yaşandı. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ve eşi Polis Eşleri Derneği Antalya Şube Başkanı Melek Arslan, bayramın ikinci gününde huzurevini ziyaret etti. Emniyet mensuplarının da eşlik ettiği ziyarette, huzurevi sakinlerine kırmızı karanfiller dağıtılarak, bayramları kutlandı. Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, "Güzel bir bayram gününde sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duydum" diyerek, huzurevi sakinlerine bayram dileklerini iletti. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz de, huzurevi sakinlerinin istek ve taleplerini de sorarak, "Siz bizim baş tacımızsınız. Sizlerin varlığı, bizlere her daim güç veriyor. Sizleri çok seviyoruz. Bayramınız kutlu olsun. Burası sizin eviniz. Bizim görevimizde sizi evinizde huzurlu, rahat ve mutlu hissettirebilmektir" dedi. - ANTALYA