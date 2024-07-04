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(ESKİŞEHİR) - KESK Eskişehir Şubeler Platformu, TÜİK'in enflasyon rakamlarına tepki gösterdi. Platform adına açıklama yapan Sertaç Durdu, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına tepki göstererek "Yaşadığımız gerçek hayat pahalılığı ile ilgisi olmayan sanal rakamlar özellikle maaş zammı alacağımız dönemlerde daha da aşağı çekiliyor. TÜİK rakamlara takla attırarak gerçek enflasyonu gizliyor" dedi.

KESK Eskişehir Şubeler Platformu tarafından Hamamyolu Caddesi'nde bulunan Yediler Parkı'nda basın açıklaması yapıldı. Platform adına konuşan Sertaç Durdu, TÜİK'in rakamlara takla attırarak gerçek enflasyonu gizlediğini ifade etti.

TÜİK'in emekçilerin alın terine el koyduğunu söyleyen Durdu, "TÜİK şaşırtmadı. Bugün bir kez daha milyonların hakkını gasp etmeye yol açacak enflasyon verilerini açıkladı. Yaşadığımız gerçek hayat pahalılığı ile ilgisi olmayan sanal rakamlar özellikle maaş zammı alacağımız dönemlerde daha da aşağı çekiliyor. Biliyoruz ki, TÜİK yalan söylüyor. Biliyoruz ki, TÜİK rakamlara takla attırarak gerçek enflasyonu gizliyor. Biliyoruz ki, TÜİK, iktidarın talimatlarıyla, masa başı hesaplamalarla iktidarın daha baştan belirlediği rakamları açıklıyor. Biliyoruz ki, TÜİK gerçekler ortaya çıkmasın diye kesinleşmiş mahkeme kararına rağmen enflasyon hesaplamasının temelini oluşturan madde fiyat listesini açıklamıyor" dedi.

"Hileleri gerçekleri ters yüz etmeye devam ediyorlar"

"İktidarın ekonomi bürokratları dünya ekonomi tarihine geçecek şekilde kurnazlıklara, hilelere, gerçekleri ters yüz etmeye devam ediyorlar" diyen Durdu, "İktidarın son hilesi TÜFE sepetinde azımsanmayacak bir ağırlığa sahip olan elektriğe yapılan zam oldu. İktidar elektriğe asıl etkisini kış aylarında hissedeceğimiz şekilde yüzde 38'lik zam yaptı. Yapılan zam açıklandığı haziran ayında değil 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek şekilde yapıldı. Böylece yapılan zam haziran ayı enflasyon hesaplamasında dikkate alınmadı. Bununla da yetinmediler başta akaryakıt olmak üzere iğneden ipliğe yapacakları zamları TÜİK'in altı aylık enflasyon hesaplamasının sonrasına bıraktılar. Bugün ve sonrasında zam yağmuru altında kalacağımızı geçmiş temmuz aylarından da biliyoruz. İşin özü kamu emekçileri, emeklileri olarak yıllardır ne bütçeden hakkımızı ne de refahtan payımızı almadığımız gibi TÜİK eliyle her gün biraz daha yoksulluğa, sefalete terk ediliyoruz. Ortalama kira bedelinin en az 15 bin TL olduğu günümüzde 17 bin liraya mahküm edilen asgari ücretliler inim inim inliyor" diye konuştu.

"Yoksulluğumuzu derinleştiren toplu satış sözleşmesi istemiyoruz"

Durdu, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Bugün sesimizi duyurmak, hakkımız olanı istemek, artık yeter insanca yaşayacak ücret istiyoruz demek için ülke genelinde yine alanlardayız. İnsanca yaşamaya yetecek bir ücret istiyoruz demek için alanlardayız. Güvenli bir gelecek, güvenceli bir iş istiyoruz. En düşük kamu emekçisi maaşının temmuz ayı itibari ile eş ve çocuk yardımı, kira yardımı, ulaşım ve yakacak yardımı gibi sosyal yardım kalemleri ile yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmasını istiyoruz. Bu rakamın üç ayda bir yoksulluk sınırında yaşanan artışa göre güncellenmesini istiyoruz. Kamu emekçilerinin söz ve karar sahibi olacağı demokratik bir çalışma yaşamı istiyoruz. Toplu satış sözleşmesi değil, grevli özgür ve gerçek toplu sözleşme istiyoruz."