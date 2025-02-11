KFC ve Pizza Hut İşçileri Eylemde

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(ESKİŞEHİR) - İş Gıda'ya bağlı KFC ve Pizza Hut işçileri, Yum Brands şirketinin konkordato ilan etmesinin ardından, işten çıkarılan işçiler, tazminatlarının ve ocak ayı maaşlarının yatırılmadığı gerekçesiyle eylem yaptı. İşçiler, "Tek isteğimiz haklarımız. Biz dilenci değiliz" dedi.

İş Gıda'ya bağlı KFC ve Pizza Hut işçileri, Yum Brands şirketinin konkordato ilan etmesinin ardından, işten çıkarılan işçilerin tazminatlarının ve ocak ayı maaşlarının yatırılmadığı gerekçesiyle Eskişehir Ulus Anıtı önünde toplandı. İşçiler, şirket sahiplerine seslenerek, haklarını alana dek mücadele edeceklerini ifade etti.

İşçiler adına açıklama yapan Esra Özdemir, Eskişehir'de işten çıkarılanlarla beraber yaklaşık 100 işçinin mağdur olduğunu belirterek, "En çok merak edilen iki konuya açıklık getirmek istiyorum, birinci konu, 537 restoran boykot sonucu kapanmadı. Yum Brands 2024 yılında 7.5 milyar dolar gelir elde ettiğini, 1,5 milyar dolar karı sermayesine kattığını resmi sitesinde açıklamıştır. Boykot sonuç verseydi şu an sokaklarda 7 bin Türk işçisi değil, Yum olurdu. İkinci konu, iflas edecek restoranlarda neden çalışmaya devam ettik?" şeklinde konuştu.

Yum Brands şirketine bağlı KFC ve Pizza Hut'ın Türkiye işletmesi İş Gıda'nın CEO'su İlkem Şahin'in, 2020'de Yum Brands'tan aldığı 170 adet KFC ve Pizza Hut restoranlarını, yeni restoranlar açarak 537'ye çıkardığını söyleyen Özdemir, Şahin'in şirketinin birçok iş kolunda büyümeye devam ettiğini belirtti.

"Maaşlarımızı alamadığımız ocak ayında 50 milyon değerinde yalı almıştır"

Özdemir, "Maaşlarımızı alamadığımız ocak ayında Elif Gökçe Şahin adına 32 milyon değerinde Krispy Kreme devretmiştir, 50 milyon değerinde yalı almıştır. Bu tabloya göre siz olsaydınız İlkem Şahin iflas edecek der miydiniz? Hepsinden önemlisi, babasının serveti sayesinde sülalesinin ömrünü garantilemiş bir patronun konkordato hakkı varken, biz işçilerin hiç hakkı yok mu?" ifadelerini kullandı.

İşçi Nazmiye Ergin de "Kepenkleri indirilen restoranları burada gördüğünüz ve burada göremediğiniz 7 bin işçiyle beraber sırtımızda taşıdık. Bizim tek isteğimiz haklarımız. Biz dilenci değiliz" dedi. İş Gıda CEO'su İlkem Şahin'in, "Evim için, çocuklarım için çalışıyorum" dediğini aktaran Ergin, "Bizim çocuklarımızın hakları, bizim çocuklarımızın geleceği nerede? Bizim haklarımızla, bizim tazminatlarımızla, bizim ocak maaşımızla aldığın yalıda o çocuklarınla nasıl oturacaksın? Bu soğukta, bizim evimizde olan soğukluk senin canını acıtmıyor mu? Biz haklarımızı istiyoruz. Başka hiçbir şey istemiyoruz" diye konuştu.