Kilis\'te 1 Mayıs Kutlaması

Kilis'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü halaylar çekilerek kutlandı.
Kilis'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe katılan çalışanlar, halaylar çekerek 1 Mayıs'ı kutladı. Vatandaşlar, programın sona ermesinin ardından alandan ayrıldı. - KİLİS
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