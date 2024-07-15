Kilis\'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için fotoğraf sergisi açıldı

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Kilis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle fotoğraf sergisi açıldı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Bölümü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında "15 Temmuz Sergisi" açtı. Sergide fotoğraf, hat, minyatür, ebru, resim ve modern anlamdaki çalışmalar yer aldı. Sergiye Kilis Valisi Tahir Şahin, Kilis 1.Hufut Alay Komutanı Piyade Kurmay Albay Ümit Çelik, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Coşkun, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, protokol üyeleri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KİLİS