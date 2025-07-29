Kilis'te 5. Kuşak Katmer Ustalığı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kilis'te 5. Kuşak Katmer Ustalığı

Kilis\'te 5. Kuşak Katmer Ustalığı
29.07.2025 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçük yaşta katmer yapımını öğrenen Bekan kardeşler, 5. kuşak tatlıcılığı sürdürüyor.

Kilis'te 5. kuşak olarak katmer ustalığına adım atan iki kardeş, küçük yaşta tezgahın başına geçti.

Henüz ilkokul çağındaki Bekan kardeşler, dedesinin ve babasının desteğiyle küçük yaşta katmer yapımını öğrenerek tatlıcılık mesleğini 5. kuşak olarak sürdürüyor. 2 yıldır boş vakitlerinde dedesinin ve babasının yardımıyla katmer yapmayı öğrendiğini belirten, 12 yaşındaki Lütfiye Nur Bekan "Yapması çok keyifli ama aynı zamanda zor. Açarken biraz zorlanıyorsun ama zamanla kolaylaşıyor, çok da zevkli oluyor" dedi.

Aile mesleğini yaşatan ve torununun 5. kuşak olduğunu ifade eden Atilla Bekan, "Biz üçüncü kuşağız, oğlum dördüncü, torunum beşinci kuşak oluyor. Hem okutuyoruz hem işi öğretiyoruz. Gençlere bu mesleği öğretmeyi seviyoruz. İnsan okusun, biz de okuduk. Ben lise mezunuyum, hem okula gittik hem de mesleğimizi öğrendik. Hayat şartları bazen farklı yönlere götürebilir ama meslek öğrenmek ayrı bir güzelliktir" şeklinde konuştu.

Bekan "Katmer yapımı da öğretimi de sabır isteyen bir iştir. Bizim katmerimiz Kilis'e özgü, tescilli ve dünyada benzeri olmayan bir tatlıdır" ifadelerini kullandı.

Katmeri tadan müşterilerden Mehmet Çetin Çember "Yaz kış fark etmiyor, her zaman yenilebilecek hafif bir tatlı. Bütün tatlı ihtiyacını karşılıyor. Ustalarımız gerçekten dünyada eşi benzeri olmayan bir tatlı yapıyor" dedi.

10 yaşındaki Hira Nur Bekan, "2 senedir burada öğrendim. Şu an 10 yaşındayım, okul zamanlarında da yapıyorum. Babam ve dedemden öğrendim. Benim gibi yaşıtlarıma okusunlar, bu tarz işlerde de çalışmasını tavsiye ederim" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Gastronomi, Yerel, Yaşam, kilis, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kilis'te 5. Kuşak Katmer Ustalığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Belözoğlu’nun ’’Fenerbahçe mi Galatasaray mı’’ sorusuna yanıtı olay oldu Emre Belözoğlu'nun ''Fenerbahçe mi Galatasaray mı?'' sorusuna yanıtı olay oldu
Cumhurbaşkanı’na hakaret eden HKP liderinin genel başkanlığı düşürüldü Cumhurbaşkanı'na hakaret eden HKP liderinin genel başkanlığı düşürüldü
Rus havayolu şirketi Aeroflot’a siber saldırı Rus havayolu şirketi Aeroflot'a siber saldırı
Stada tabela asıldı İşte Kürt kökenli firma sahibinin bilinmeyenleri Stada tabela asıldı! İşte Kürt kökenli firma sahibinin bilinmeyenleri
Dilan Çıtak’ın polisle yaşadığı gerginliğe ait yeni görüntüler ortaya çıktı Dilan Çıtak'ın polisle yaşadığı gerginliğe ait yeni görüntüler ortaya çıktı
İngiltere kupayı kazandı, Prenses Charlotte’un sempatik tepkisi finale damga vurdu İngiltere kupayı kazandı, Prenses Charlotte'un sempatik tepkisi finale damga vurdu
Türkiye’nin ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı’na büyük şok Türkiye'nin ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı'na büyük şok
Süper Lig’de ortalık yıkıldı Ezeli rakipten Fatih Terim sürprizi Süper Lig'de ortalık yıkıldı! Ezeli rakipten Fatih Terim sürprizi
4 bin yıllık Antik Mısır gizemli el izi ortaya çıktı, tarih yeniden yazılıyor 4 bin yıllık Antik Mısır gizemli el izi ortaya çıktı, tarih yeniden yazılıyor!
Sivas’ta kene bir can daha aldı Sivas'ta kene bir can daha aldı
Fildişi Sahili’nde katliam gibi trafik kazası: 16 ölü, 51 yaralı Fildişi Sahili'nde katliam gibi trafik kazası: 16 ölü, 51 yaralı

12:51
Bursa’da havai fişek atarak yangına sebep olan 4 kişi yakalandı
Bursa'da havai fişek atarak yangına sebep olan 4 kişi yakalandı
12:12
İstanbul ve Ankara’da son durum İşte iki büyükşehirde yapılan anketin sonuçları
İstanbul ve Ankara'da son durum! İşte iki büyükşehirde yapılan anketin sonuçları
11:33
Vatandaşlar diken üstünde İlçenin göbeğinde pes dedirten görüntü
Vatandaşlar diken üstünde! İlçenin göbeğinde pes dedirten görüntü
16:46
Ahmet Daştanbek 270 bin dolarlık rüşvet iddiasıyla ilgili sessizliğini bozdu: Bağış parası
Ahmet Daştanbek 270 bin dolarlık rüşvet iddiasıyla ilgili sessizliğini bozdu: Bağış parası
16:42
Konyaaltı Sahili’nde vücudunda kesikler bulunan erkek cesedi bulundu
Konyaaltı Sahili'nde vücudunda kesikler bulunan erkek cesedi bulundu
16:41
Yangına müdahale eden pilotun şahit olduğu anlar yürek burktu
Yangına müdahale eden pilotun şahit olduğu anlar yürek burktu
16:36
Dalaman’da Sınav Skandalı: Akrabalara Torpil İddiası
Dalaman'da Sınav Skandalı: Akrabalara Torpil İddiası
16:22
’Kadıköy Boğası’ iş adamının getirdiği hediyeyi geri çevirdi: Kullanmıyorum
'Kadıköy Boğası' iş adamının getirdiği hediyeyi geri çevirdi: Kullanmıyorum
16:15
Bariyer ok gibi saplandı, burnu bile kanamadan araçtan çıktı
Bariyer ok gibi saplandı, burnu bile kanamadan araçtan çıktı
16:11
10 numarayı Orkun’a kaptıran Keny Arroyo her şeyi sildi
10 numarayı Orkun'a kaptıran Keny Arroyo her şeyi sildi
16:09
Trump: Putin’e Ukrayna ile anlaşmak için 10 gün süre veriyorum
Trump: Putin'e Ukrayna ile anlaşmak için 10 gün süre veriyorum
16:08
Parkta birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdılar
Parkta birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2025 13:00:16. #7.12#
SON DAKİKA: Kilis'te 5. Kuşak Katmer Ustalığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.