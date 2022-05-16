Kilis'te Engelliler Haftası" etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi

Kilis'te Engelliler Haftası" etkinliği

16.05.2022 15:59
Kilis'te Engelliler Haftası" etkinliği

Kilis'te, "Engelliler Haftası" nedeniyle, düzenlenen etkinlikte öğrencilerin performansı alkışlandı.

Kilis'te, "Engelliler Haftası" nedeniyle, düzenlenen etkinlikte öğrencilerin performansı alkışlandı.

10-16 Mayıs "Engelliler Haftası" Kilis 7 Aralık Üniversitesinde, Vatan Özel Eğitim Okulu öğrencileri tarafından düzenlenen program ile kutlandı. Etkinlikte özel gereksinimli öğrencilerin sahneledikleri gösteriler büyük beğeni topladı. Özel öğrencilerin performansı izleyicilerden yoğun alkış aldı.

Etkinliğe Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Halil Sıddık Ayhan, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, protokol üyeleri, öğrenci velileri ile davetliler katıldı. - KİLİS

Kilis'te Engelliler Haftası etkinliği
Kilis'te Engelliler Haftası etkinliği
Kilis'te Engelliler Haftası etkinliği
Kilis'te Engelliler Haftası etkinliği
Kilis'te Engelliler Haftası etkinliği

YORUMLAR
500
Kızılay gönüllüleri engellileri unutmadı Kızılay gönüllüleri engellileri unutmadı Başkan Aygün: 'Sevgi varsa engel yoktur' Başkan Aygün: 'Sevgi varsa engel yoktur'

Engelliler Haftası, Aralık, Mayıs, Kilis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kilis'te Engelliler Haftası' etkinliği - Son Dakika


Son Dakika
15:55 Cadiz forması giyen Akapo, Real Madrid maçında ayağına ciddi darbeler aldı: Ezikler ve kan izleri dikkat çekti
15:35 Yazıcıoğlu suikasti tanıklarından Erol Yıldız kazada hayatını kaybetti
15:32 Putin'den NATO'ya gözdağı: Finlandiya'yla İsveç'in NATO üyeliği Rusya'ya tehdit yaratmayacak ancak reaksiyon vereceğiz
15:26 2022 Billboard Müzik Ödülleri dün gece sahiplerini buldu! Taylor Swift ve BTS törene aldığı ödüllerle damga vurdu
15:24 Yaz döneminin 1 numaralı transferinde beklenen oldu: Kylian Mbappe, Real Madrid ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
15:22 Partilerin oylarındaki 15 aylık değişim: AK Parti eridi, İYİ Parti katlandı
15:19 Trabzonsporlu futbolcular kupayla birlikte yatakta poz verdi
15:17 Ukraynalılar tarafından esir alınan Rus askerinden kan donduran sözler: Yerde yatan yaralı askeri bir komutanımız kafasına sıkarak öldürdü
15:07 Hakim dizisi bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda! Ömer Arif, kendisine sunulacak karanlık teklife nasıl bir cevap verecek?
15:05 Kurbanlık fiyatları cep yakıyor! Geçen senenin iki katına çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 16:05:58. #1.11#
SON DAKİKA: Kilis'te Engelliler Haftası" etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement