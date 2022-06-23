Kilis'te hacı adayları dualarla uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kilis'te hacı adayları dualarla uğurlandı

23.06.2022 09:19
Kilis'te hacı adayları dualarla uğurlandı

Hac farizasını yerine getirmek üzere Kilis'ten yola çıkan hac kafilesi, düzenlenen törenle kutsal topraklara uğurlandı.

Hac farizasını yerine getirmek üzere Kilis'ten yola çıkan hac kafilesi, düzenlenen törenle kutsal topraklara uğurlandı.

Hac ibadetini yerine getirmek üzere Kilis'ten yola çıkan hacı adayları, Merkez Hacı Mustafa Cümbüş Camii'nden telbiye, dua ve gözyaşlarıyla uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığının 2022 Yılı Hac Organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek hacı adayları için düzenlenen programa, İl Müftü Vekili Cengiz Çolak, din görevlileri ile beraber hacı adayları ve aileleri katıldı. Müftü Vekili Cengiz Çolak'ın yaptığı duanın ardından yakınları ile helalleşerek vedalaşan hacı adayları, kutsal topraklara uğurlandı. - KİLİS

YORUMLAR
500
Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerine başladı Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerine başladı Hacı adayları dualarla uğurlandı Hacı adayları dualarla uğurlandı
Kaynak: İHA

Kilis, Müftü, Hac, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kilis'te hacı adayları dualarla uğurlandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:45 Galatasaray, Okan Buruk ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi
00:38 Marmaris'teki yangın henüz kontrol altına alınamadı! Tedbir amaçlı bazı evler tahliye edildi
00:26 Benzine bu kez 25 kuruş indirim geldi
00:19 Merkez Bankası 6. faiz kararını bugün açıklayacak! Ekonomistler ortak noktada buluştu
23:07 EGM, Marmaris'teki yangınla ilgili paylaşımları mercek altına aldı! "Şahan" detayı dikkat çekti
22:54 Suna Koçal, Ukraynalı mülteci çocuklar ile bir araya gelerek ebru sanatı yaptı
22:43 Fatih Terim'den romantik paylaşım! 40. evlilik yıldönümünde eşine övgü dolu sözler dizdi
21:59 Marmaris'teki yangın sabotaj mı? Bakan Kirişçi, bu ihtimali güçlendiren iki detayı paylaştı
21:49 Marmaris'te çıkan orman yangınıyla ilgili bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi: Gece görüşlü helikopterler 4 Temmuz'da envantere giriyor
20:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Prens Selman'ın görüşmesi bitti! 2 saat süren toplantı sonrası ortak bildiri yayınlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 09:24:12. #1.13#
SON DAKİKA: Kilis'te hacı adayları dualarla uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement