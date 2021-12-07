Üye Girişi
Kilis'te "İman ve İstiklal Şehitlerine Vefa" programı düzenlendi - Son Dakika

Kilis'te "İman ve İstiklal Şehitlerine Vefa" programı düzenlendi

07.12.2021 13:59
Kilis'te "İman ve İstiklal Şehitlerine Vefa" programı düzenlendi

Kilis'in Kurtuluşunun 100. yılı münasebetiyle "İman ve İstiklal Şehitlerine Vefa" programı düzenlendi.

Kilis'in Kurtuluşunun 100. yılı münasebetiyle "İman ve İstiklal Şehitlerine Vefa" programı düzenlendi.

Kilis İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından 7 Aralık Kilis'in Kurtuluşunun 100. Yılı Münasebetiyle, Şehit Yunus Emre Doğan Üniversite Camii'nde "İman ve İstiklal Şehitlerine Vefa" konulu program gerçekleştirildi. Programa Kilis Valisi Recep Soytürk, Belediye Başkanı Servet Ramazan, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Mustafa Doğan Karacoşkun, askeri yetkililer, protokol üyeleri, İl Müftü Vekili Recep Çarpar, İl Müftü yardımcıları, Şube Müdürleri, Gençlik Koordinatörleri, Murakıplar, gençler, öğrenciler ve Kilis halkı katıldı.

Kilis'in kurtuluş mücadelesinde şehit olanların ruhlarına ithafen Kuran-ı Kerim ve Mevlid-i şerif okunduğu program, yapılan dualarla sona erdi. - KİLİS

Kilis'te İman ve İstiklal Şehitlerine Vefa programı düzenlendi
Kilis'te İman ve İstiklal Şehitlerine Vefa programı düzenlendi

Yunus Emre Doğan, Aralık, Şehit, Kilis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kilis'te 'İman ve İstiklal Şehitlerine Vefa' programı düzenlendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından fırtına Antalya'yı vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, köprü çöktü 14:01 Meteoroloji'nin uyarılarının ardından fırtına Antalya'yı vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, köprü çöktü
Eski uzman çavuş, eski silah arkadaşlarıyla çatıştı! Jandarmalar eşini ondan korumaya çalışıyordu 13:58 Eski uzman çavuş, eski silah arkadaşlarıyla çatıştı! Jandarmalar eşini ondan korumaya çalışıyordu Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu! 13:57 Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu! Kulaklarınıza inanamayacaksınız! Cedric Bakambu'nun Galatasaray'dan ne kadar ücret istiyor? 13:54 Kulaklarınıza inanamayacaksınız! Cedric Bakambu'nun Galatasaray'dan ne kadar ücret istiyor? Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi 13:18 Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi Sivas'ta sanayinin tek kadın ustası: Erkeklere taş çıkartıyor 12:55 Sivas'ta sanayinin tek kadın ustası: Erkeklere taş çıkartıyor Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı 12:29 Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi 11:13 Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi

Son Dakika Haberleri
13:58 Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı
13:58 Son dakika magazin haberleri
13:56 Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu!
13:55 FIFA'dan İspanyol takımı Malaga'ya "Cenk" yasağı!
13:54 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı
13:53 Kulaklarınıza inanamayacaksınız! Cedric Bakambu'nun Galatasaray'dan ne kadar ücret istiyor?
13:28 Pfizer/BioNTech aşısının üçüncü doz koruma oranı belli oldu
13:23 Acı gerçek otopsi raporuyla ortaya çıktı!
13:23 Anlaşma yapıldı! Henry Onyekuru Galatasaray'a dördüncü kez dönüyor
13:23 Sunucu Saba Tümer yeni yaşına yarı çıplak garsonlarla girdi
Son Dakika: Asgari ücrette zam pazarlığı devam ediyor! Komisyon ikinci kez toplandı Son Dakika: Asgari ücrette zam pazarlığı devam ediyor! Komisyon ikinci kez toplandı         
14:05
Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı         
13:59
Son dakika magazin haberleri Son dakika magazin haberleri         
13:58
FIFA'dan İspanyol takımı Malaga'ya "Cenk" yasağı! FIFA'dan İspanyol takımı Malaga'ya "Cenk" yasağı!         
13:55
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı         
13:54
Antalya'da şiddetli fırtına sonrası dev dalgalar oluştu, uçak seferleri durduruldu Antalya'da şiddetli fırtına sonrası dev dalgalar oluştu, uçak seferleri durduruldu         
13:05
Son Dakika: Irak'ın Basra kentinde patlama! İlk değerlendirmelere göre 4 öldü, 20 yaralı var Son Dakika: Irak'ın Basra kentinde patlama! İlk değerlendirmelere göre 4 öldü, 20 yaralı var         
12:43
Sedat Peker'in avukatı tartışmalara son noktayı koydu: Sedat Peker gözaltında değil Sedat Peker'in avukatı tartışmalara son noktayı koydu: Sedat Peker gözaltında değil         
11:41
Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini dövdü Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini dövdü         
11:12
Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı         
10:50
Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı         
10:49
48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki! 48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki!         
10:02
Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü         
09:05
Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım         
18:12
Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı         
16:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2021 14:14:50. #1.12#
SON DAKİKA: Kilis'te "İman ve İstiklal Şehitlerine Vefa" programı düzenlendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement