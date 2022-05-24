Kilis'te kuantum felsefesi anlatıldı - Son Dakika
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Kilis'te kuantum felsefesi anlatıldı

24.05.2022 09:26
Kilis'te kuantum felsefesi anlatıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde "Kuantum Felsefesi ve Kuantum Felsefesinin Araştırmaya Etkisi" başlıklı konferans gerçekleştirildi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde "Kuantum Felsefesi ve Kuantum Felsefesinin Araştırmaya Etkisi" başlıklı konferans gerçekleştirildi.

7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda, "Kuantum Felsefesi ve Kuantum Felsefesinin Araştırmaya Etkisi" başlıklı konferans, Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yılmaz Sağlam'ın sunumuyla gerçekleştirildi. Konuşmasına klasik felsefenin özelliklerinden bahsederek başlayan Sağlam, klasik felsefe ve kuantum felsefesini, araştırmalardan örnekler vererek karşılaştırdı.

Sağlam, kuantum felsefesinin nitel araştırmalara yansımalarından bahsetti.

Konferans, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - KİLİS

Kilis'te kuantum felsefesi anlatıldı
Kilis'te kuantum felsefesi anlatıldı

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'Modern Çağda Baba Otoritesi' anlatıldı 'Modern Çağda Baba Otoritesi' anlatıldı
Kaynak: İHA

Eğitim Fakültesi, Öğretim Üyesi, Aralık, Kilis, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kilis'te kuantum felsefesi anlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kilis'te kuantum felsefesi anlatıldı - Son Dakika
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