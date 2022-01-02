Kırcami, yüzde 87'yle 'Evet' dedi - Son Dakika

Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi'nin 10 mahalleyi kapsayan Kırcami imar planıyla ilgili gerçekleştirdiği referandumda, yüzde 87 oranında 'Evet' oyu çıktı. Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Bu tarihi dönemeçte aynı planın ana esaslarında ısrar ederek mücadelemizi sürdürmemiz konusunda bize güç ve destek veren komşularımıza teşekkür ederiz" dedi.

Antalya kent merkezinde 1481 futbol sahası büyüklüğünde Kırcami'de, Muratpaşa Belediyesi'nin imar plan çalışmaları için gerçekleştirdiği referandumda, saat 08.30'da başlayan oy verme işlemi 17.00'de sona erdi. Yaklaşık 27 bin nüfusa sahip Güzeloluk, Doğuyaka, Yeşilova, Kırcami, Mehmetçik, Tarım, Zümrütova, Topçular mahalleleriyle birlikte Fener ve Çağlayan mahallelerinin belli bölümlerini kapsayan bölgede referandum için 10 mahallede 24 sandık kuruldu.

Planlama bölgesinde bulunan mahallelerde seçmen kütüğüne kayıtlı Kırcami sakinleriyle tapu sahibi olup bölgede ikamet etmeyenlerin oy kullandığı referandumda 5 bin 219 oy geçerli sayıldı. Referandumda, Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın da desteklediği hali hazır planların ana esasları üzerinden planlama sürecinin devam edilmesi oya sunuldu. Oylamanın sonucunda 4 bin 527 'Evet', 692 'Hayır' oyu çıktı.

Referandumda yüzde 87'lik 'Evet' desteği alan Başkan Uysal, sosyal medya hesaplarından Kırcami sakinlerine destekleri dolayısıyla teşekkür etti, mücadele sözü verdi. Başkan Uysal, şunları söyledi: "8 yıldır komşularımızdan aldığımız güçle Kırcami imar planlarını nihayete erdirmek için mücadele veriyoruz. Bu mücadelemizde gerek Muratpaşa gerekse Büyükşehir belediye meclislerinde destek olan bütün meclis üyelerimize ve belediye başkanlarımıza teşekkür ederiz. İmar planımızın, bize göre, yersiz hukuki gerekçeyle iptal edildiği bu tarihi dönemeçte aynı planın ana esaslarında ısrar ederek mücadelemizi sürdürmemiz konusunda bize güç ve destek veren komşularımıza teşekkür ederiz. Bugün gerçekleşen referandumda 87 oranında evet oyu çıkmıştır. Bu husus insanlarımızın yaklaşık oybirliği düzeyinde planlara sahip çıktığının kanıtıdır. Komşularımızla omuz omuza kol kola mücadelemiz devam edecek. Yolumuz açık olsun."

Antalya kent merkezinde taşıma toprakla marul, maydanoz yetiştirip geçim mücadelesi veren Kırcami bölgesinde, imar plan çalışmaları 41 yıl önce başladı. 1447 hektar genişliğe sahip bölgede onlarca yıl Kırcami, davalar, itirazlar ve iptallerle geçti. Kırcami, ilk kez 2019'da geçerli bir imar planına sahip oldu. Bu planla bölgede inşaat ruhsatları verilmeye başlandı. Ancak planlar, Antalya 1. İdare Mahkemesi'nce iptal edildi. Konya Bölge İdare Mahkemesi de istinaf başvurusunu reddetti. Hukuki süreç Danıştay'da devam ederken Muratpaşa Belediyesi, planlamanın yeni aşamasında Kırcami'de referandum kararı aldı. Referandumda, Muratpaşa Belediyesi'nin de desteklediği hali hazır imar planın ana esasları üzerinden planlama sürecinin devam ettirilmesi 'evet' 'hayır' oyuna sunuldu. - ANTALYA