Kırıkhan'da Bıçaklama Davası Devam Ediyor

Haber: Burcu Özkaya Günaydın

(HATAY)- Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 30 Mayıs 2024'te eşi Sinem Dönmez'i 27 yerinden bıçaklayan Enver Dönmez'in "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Duruşmada konuşan Sinem Dönmez "Üç celsedir namusuma iftira atarak tahrik indirimi almak istiyor. Kıskançlığı yüzünden beni hayattan koparmak istedi. Dışarı çıkarsa ben ve çocuklarımın can güvenliği olmayacak" dedi.

Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutukla sanık cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müşteki Sinem Dönmez ve avukatlar ise salonda hazır bulundu.

Sanık Enver Dönmez, savunmasında eşinin kendisini aldattığını öne sürerek, olayın tahrik sonucu gerçekleştiğini iddia etti.

"Öldürmek istesem bıçağı kalbine saplardım" diyen Dönmez, "Evet, bir eylem var, kabul ediyorum ama öldürmek istemedim. 40 yaşındayım, karıncayı bile incitmedim. Bu hale nasıl geldim ona da bakılmalı. Telefonunda profilini gördüğüm adama 'eski sevgilimdi' dedi. 'Erkek misin? Seni aldattığımı biliyorsun' diyerek yüzüme tükürdü. Tahrik var. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tanıklar dinlendi

Duruşmada savunma tanığı olarak dinlenen İzzet Çalışlar, olay günü mesire alanında olduğunu, çiftin tartıştığını, sanığın elinde bıçak gördüğünü anlattı ve "Enver'e 'Allah belanı versin. Sen adam mısın?' dediğini duydum. Tartışma sırasında bayan bıçaklanmıştı" dedi.

Tanık Ebru Şahin ise müştekinin şoför koltuğunda olduğunu, sanığın ise aracın dışında bulunduğunu belirterek, "Bıçak darbelerini gördüm, bağırdım. Jandarma, halk toplandı. Jandarma müdahale etti, sonra iki defa silah sesi geldi" diye konuştu.

"Çocuğumun gözleri önünde katletmek istedi"

Müşteki Sinem Dönmez ise sanığın üç celsedir kendisine iftira atarak haksız tahrik indirimi almaya çalıştığını belirterek, şunları söyledi:

"Arabaya beraber binmedik. Sanığın ruhsatlı silahı evde değil, babasında. Evde olsa silahla da öldürürdü. Boğazımı kesip beni katletmek istedi, 27 darbeyle bıçakladı ve hala öldürme kastı olmadığını söylüyor. Beni bıçaklarken sadece bir kadın değilim, bir eşim, bir anneyim. Dört yaşındaki çocuğa annesinin bıçaklanmasını izletti, oğlumun çığlıkları kulaklarımdan gitmiyor. Namusuma iftira attı, onurumla oynadı. Kıskançlığı yüzünden hayatta koparmak istedi. Sanık pişman değil, dışarı çıkarsa ben ve çocuklarımın can güvenliği olmayacak."

Sinem Dönmez'in avukatı ise genç kadının vücudunda 100'den fazla dikiş ve yara izi bulunduğunu belirterek, "(Sanığın) Üç celsedir hayal dünyasında kaç farklı yerde, kaç farklı şekilde öldürmek istediğini dinliyoruz. Planlayarak yaptığı çok açık" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, eksiklerin giderilmesi için davayı 4 Temmuz 2025'e erteledi.

"Aldatma iddiası raporla çürütüldü"

Sinem Dönmez'in avukatlarından Fadi Tekin, duruşma sonrası ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Müvekkilimin adli emanete konulan telefonunda yapılan incelemede sanığın iddia ettiği gibi herhangi bir aldatma olayına dair veri bulunamadığı yönünde rapor geldi. Mahkeme bu raporu esas alacaktır. Sanığın tutukluluk halinin devam yönünde ara karar verildi. Müvekkilimizin 27 bıçak darbesi almasına rağmen bazı usul eksikleri nedeniyle Adli Tıp'tan yeniden rapor alması yönünde ara karar tesis edildi. Maalesef aylar sonra sanık tarafının tanık olarak dinlettiği kişinin yalanlarını dinledik. Mahkeme yalan tanıklık var mı hususunda hükümle değerlendirme yapacak. Mahkeme bu aşamada sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi."

"Mücadelem tüm kadınlar için"

Duruşma sonrası açıklama yapan Sinem Dönmez, "Kadına yönelik şiddet alışılan değil, durdurulması gereken bir felakettir. Mücadelem sadece kendim için değil, tüm kadınlar için. Adalete güveniyorum, mücadelemin arkasındayım" dedi.