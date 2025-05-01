Kırıkhan'da Bıçaklama Davası Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kırıkhan'da Bıçaklama Davası Devam Ediyor

Sinem Dönmez, kocası Enver Dönmez'in kendisini 27 yerinden bıçakladığını ifade etti.

01.05.2025 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Burcu Özkaya Günaydın

(HATAY)- Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 30 Mayıs 2024'te eşi Sinem Dönmez'i 27 yerinden bıçaklayan Enver Dönmez'in "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Duruşmada konuşan Sinem Dönmez "Üç celsedir namusuma iftira atarak tahrik indirimi almak istiyor. Kıskançlığı yüzünden beni hayattan koparmak istedi. Dışarı çıkarsa ben ve çocuklarımın can güvenliği olmayacak" dedi.

Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutukla sanık cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müşteki Sinem Dönmez ve avukatlar ise salonda hazır bulundu.

Sanık Enver Dönmez, savunmasında eşinin kendisini aldattığını öne sürerek, olayın tahrik sonucu gerçekleştiğini iddia etti.

"Öldürmek istesem bıçağı kalbine saplardım" diyen Dönmez, "Evet, bir eylem var, kabul ediyorum ama öldürmek istemedim. 40 yaşındayım, karıncayı bile incitmedim. Bu hale nasıl geldim ona da bakılmalı. Telefonunda profilini gördüğüm adama 'eski sevgilimdi' dedi. 'Erkek misin? Seni aldattığımı biliyorsun' diyerek yüzüme tükürdü. Tahrik var. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tanıklar dinlendi

Duruşmada savunma tanığı olarak dinlenen İzzet Çalışlar, olay günü mesire alanında olduğunu, çiftin tartıştığını, sanığın elinde bıçak gördüğünü anlattı ve "Enver'e 'Allah belanı versin. Sen adam mısın?' dediğini duydum. Tartışma sırasında bayan bıçaklanmıştı" dedi.

Tanık Ebru Şahin ise müştekinin şoför koltuğunda olduğunu, sanığın ise aracın dışında bulunduğunu belirterek, "Bıçak darbelerini gördüm, bağırdım. Jandarma, halk toplandı. Jandarma müdahale etti, sonra iki defa silah sesi geldi" diye konuştu.

"Çocuğumun gözleri önünde katletmek istedi"

Müşteki Sinem Dönmez ise sanığın üç celsedir kendisine iftira atarak haksız tahrik indirimi almaya çalıştığını belirterek, şunları söyledi:

"Arabaya beraber binmedik. Sanığın ruhsatlı silahı evde değil, babasında. Evde olsa silahla da öldürürdü. Boğazımı kesip beni katletmek istedi, 27 darbeyle bıçakladı ve hala öldürme kastı olmadığını söylüyor. Beni bıçaklarken sadece bir kadın değilim, bir eşim, bir anneyim. Dört yaşındaki çocuğa annesinin bıçaklanmasını izletti, oğlumun çığlıkları kulaklarımdan gitmiyor. Namusuma iftira attı, onurumla oynadı. Kıskançlığı yüzünden hayatta koparmak istedi. Sanık pişman değil, dışarı çıkarsa ben ve çocuklarımın can güvenliği olmayacak."

Sinem Dönmez'in avukatı ise genç kadının vücudunda 100'den fazla dikiş ve yara izi bulunduğunu belirterek, "(Sanığın) Üç celsedir hayal dünyasında kaç farklı yerde, kaç farklı şekilde öldürmek istediğini dinliyoruz. Planlayarak yaptığı çok açık" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, eksiklerin giderilmesi için davayı 4 Temmuz 2025'e erteledi.

"Aldatma iddiası raporla çürütüldü"

Sinem Dönmez'in avukatlarından Fadi Tekin, duruşma sonrası ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Müvekkilimin adli emanete konulan telefonunda yapılan incelemede sanığın iddia ettiği gibi herhangi bir aldatma olayına dair veri bulunamadığı yönünde rapor geldi. Mahkeme bu raporu esas alacaktır. Sanığın tutukluluk halinin devam yönünde ara karar verildi. Müvekkilimizin 27 bıçak darbesi almasına rağmen bazı usul eksikleri nedeniyle Adli Tıp'tan yeniden rapor alması yönünde ara karar tesis edildi. Maalesef aylar sonra sanık tarafının tanık olarak dinlettiği kişinin yalanlarını dinledik. Mahkeme yalan tanıklık var mı hususunda hükümle değerlendirme yapacak. Mahkeme bu aşamada sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi."

"Mücadelem tüm kadınlar için"

Duruşma sonrası açıklama yapan Sinem Dönmez, "Kadına yönelik şiddet alışılan değil, durdurulması gereken bir felakettir. Mücadelem sadece kendim için değil, tüm kadınlar için. Adalete güveniyorum, mücadelemin arkasındayım" dedi.

Kaynak: ANKA

Sinem Dönmez, Kırıkhan, Hukuk, Yerel, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırıkhan'da Bıçaklama Davası Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangında 12 bin dönüm alan küle döndü Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangında 12 bin dönüm alan küle döndü
UTTS uygulamasında süre uzatıldı UTTS uygulamasında süre uzatıldı
Kentsel dönüşüm yapım yardımlarında artış En yüksek tutar 2 milyona yaklaştı Kentsel dönüşüm yapım yardımlarında artış! En yüksek tutar 2 milyona yaklaştı
Tıra çarpan cip yanarak küle döndü Tıra çarpan cip yanarak küle döndü
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması’nı imzaladı ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması'nı imzaladı
Müjdeyi Erdoğan vermişti Karar Resmi Gazete’de yayımlandı Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
ABD’den İran’a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız ABD'den İran'a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
1 Mayıs tedbirleri Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı 1 Mayıs tedbirleri! Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
Yok artık Ronaldo Takımı elendi, kendisiyle tartıştı Yok artık Ronaldo! Takımı elendi, kendisiyle tartıştı
Torreira, Devrim Özkan’ı çabuk unuttu Yeni sevgilisi ile görüntülendi Torreira, Devrim Özkan'ı çabuk unuttu! Yeni sevgilisi ile görüntülendi
Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar

00:07
“Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda’da öldürüldü“ iddiası
"Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda'da öldürüldü" iddiası
23:51
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama
CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama
21:27
Ordu büyük konvoyla yola çıktı Suriye’de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor
Ordu büyük konvoyla yola çıktı! Suriye'de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor
20:02
Aren bebeği öldüresiye döven caniden mide bulandıran ifade
Aren bebeği öldüresiye döven caniden mide bulandıran ifade
18:46
Bakan Kurum’dan Özgür Özel’e Kanal İstanbul tepkisi: Gözlerindeki bandı çıkarsın
Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e Kanal İstanbul tepkisi: Gözlerindeki bandı çıkarsın
10:43
İstanbul’da 1 Mayıs gerginliği Polis müdahale edince arbede yaşandı
İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı
10:38
9 yaşındaki çocuk devlet hastanesinde cinsel istismara uğradı iddiası Soruşturma başlatıldı
9 yaşındaki çocuk devlet hastanesinde cinsel istismara uğradı iddiası! Soruşturma başlatıldı
10:27
DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Taksim yasağından vazgeçin, bu barikatları kaldırın
DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Taksim yasağından vazgeçin, bu barikatları kaldırın
09:56
Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
09:51
İki marketin rekabeti vatandaşa yaradı Ekmek 6 TL’ye düştü
İki marketin rekabeti vatandaşa yaradı! Ekmek 6 TL'ye düştü
09:48
Balıkesir’de 15 mahalle karantinaya alındı
Balıkesir'de 15 mahalle karantinaya alındı
09:33
Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı
Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı
09:31
İnci Taneleri finali iptal edildi Yılmaz Erdoğan ikna edildi
İnci Taneleri finali iptal edildi! Yılmaz Erdoğan ikna edildi
09:23
Napoli’den Osimhen için 10 milyon euro indirim
Napoli'den Osimhen için 10 milyon euro indirim
09:15
Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar
Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 05:29:17. #7.13#
SON DAKİKA: Kırıkhan'da Bıçaklama Davası Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.