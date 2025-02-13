Kırıkkale'de, Ramazan'ın müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili camilerde düzenlenen programlarla idrak edildi.
Ramazan'ın müjdecisi kabul edilen Berat Kandili dolayısıyla Kırıkkale'deki camilerde program düzenlendi. İl Müftülüğü tarafından Nur Camii'nde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Kılınan namazın ardından dua edildi. Belediye tarafından cami çıkışında vatandaşlara tatlı ikramında bulunuldu. - KIRIKKALE
Son Dakika › Yerel › Kırıkkale'de Berat Kandili Coşkusu - Son Dakika
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