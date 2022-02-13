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Kırıkkale'de Covid-19 alarmı: Risk haritası kızardı - Son Dakika

Kırıkkale'de Covid-19 alarmı: Risk haritası kızardı

13.02.2022 00:57
Kırıkkale'de Covid-19 alarmı: Risk haritası kızardı

Kırıkkale'de korona virüsü vakaları ciddi oranda artış göstererek uygulamadaki risk haritası yine kırmızıya döndü.

Kırıkkale'de korona virüsü vakaları ciddi oranda artış göstererek uygulamadaki risk haritası yine kırmızıya döndü. Salgın ekiplerince de sıcak hava nedeniyle rehavete kapılarak maskesiz dolaşan vatandaşlar uyarıldı.

Kırıkkale'de korona virüsü (Covid-19) pozitif vakalarında artış endişeye neden oluyor. Aşılama oranı yüzde 82 olan kentte, günlük pozitif vaka sayısı 500'lerin üzerine çıkı. Covid-19 vakalarındaki artış Sağlık Bakanlığının HES mobil uygulamasına da yansıdı. Risk haritasında kentin neredeyse tamamı yeniden "yüksek risk" anlamına gelen kırmızı renge dönüştü. Covid-19 salgınıyla mücadele devam ederken vaka sayılarının artışı ve yeni varyantların ortaya çıkması endişe verirken, sıcak hava nedeniyle rehavete kapılan vatandaşların maske takmadığı ve salgın tedbirlerini unuttuğu görüldü. Kentin en işlek bölgelerinden birisi olan Sevgi Yolu'nda oluşan kalabalık görüntüler objektiflere yansıdı. Valilik koordinesinde İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerince, Covid-19 denetimleri sürüyor. Ekipler, açık ve kapalı alanlarda maskesiz vatandaşları uyardı. - KIRIKKALE

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Koronavirüs, Kırıkkale, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kırıkkale'de Covid-19 alarmı: Risk haritası kızardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırıkkale'de Covid-19 alarmı: Risk haritası kızardı - Son Dakika
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