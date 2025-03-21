Kırıkkale'de İmamoğlu İçin Protesto Gösterisi - Son Dakika
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Kırıkkale'de İmamoğlu İçin Protesto Gösterisi

Kırıkkale'de CHP ve destekçileri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etti. Belediye Başkanı Ahmet Önal, yaşanan hukuksuzluğa dikkat çekerek İmamoğlu'nun özgürlüğüne kavuşmasını umduğunu belirtti.

21.03.2025 23:37  Güncelleme: 00:38
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Haber: Kenan KUZUCU

(KIRIKKALE) - Kırıkkale'de İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması protesto edildi. Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, "Umarım bu hukuksuzluk, haksızlık bir an önce ortadan kalkacak. Ekrem Bey özgürlüğüne kavuşacak ve tekrar görevinin başına dönecek" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin çağrısıyla Türkiye genelinde meydanlara inen binlerce kişi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etti. Büyükşehir Parkı'nda bir araya gelen grup İstanbul Saraçhane'de konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın konuşmasını canlı yayında dinledi. Daha sonra hep bir ağızdan "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları atarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

"Ekrem bey büyük bir hukuksuzlukla karşı karşıya"

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Kırıkkale bir arada. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na yapılan haksızlığı proteste etmek için buradalar. Ekrem Bey büyük bir hukuksuzlukla karşı karşıya. Maalesef şu anda hukuksal haklarını kullanmakta zorlanıyor. Ama tüm Türkiye'nin kalbi Kırıkkale'de olduğu gibi Ekrem Başkanla birlikte atıyor. Umarım bu hukuksuzluk, haksızlık bir an önce ortadan kalkacak. Ekrem bey özgürlüğüne kavuşacak ve tekrar görevinin başına dönecek. Binlerce Kırıkkaleli burada. Ekrem Başkana destek için burada. Bir kez daha İstanbul'a Kırıkkale'den sevgi ve saygılarımı iletiyorum" ifadesini kullandı.

"Türkiye'deki hukuksuzluklar her geçen gün artıyor"

CHP Kırıkkale İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ ise açıklamasında şunları kaydetti:

"Türkiye'deki hukuksuzluklar her geçen gün artıyor. Üç gündür meydanlardayız. Üç gündür Ekrem Başkanımıza sahip çıkıyoruz. İstanbul'da yaşanan hukuksuzluk 81 ilde protesto ediliyor. Biz Ekrem Başkanın herhangi bir yolsuzluğa herhangi bir suça karışmadığını adımız gibi biliyoruz. Kendimizde ona kefiliz. Dolayısıyla burada yapılan halkın idaresine saygısızlıktır, İstanbul halkının idaresine saygısızlıktır.

"Biz Anayasadan gelen hakkımızı kullanıyoruz"

Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin müstakbel Cumhurbaşkanının önünü kesmeye yönelik bir darbe olduğu kanaatindeyiz. Biz siyaset yapıyoruz, anayasadan gelen hakkımızı kullanıyoruz. Buna da saygı gösterilmesini istiyoruz. Dolayısıyla bu hakkı elde edene kadar meydanlarda olacağız. Barışçıl eylemlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz."

Yapılan konuşmaların ardından kalabalık grup halaylar çekerek, olaysız bir şekilde alandan ayrıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kırıkkale'de İmamoğlu İçin Protesto Gösterisi - Son Dakika

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