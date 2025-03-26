Kırıkkale\'de Kadir Gecesi Coşkusu

Kırıkkale'de vatandaşlar Kadir Gecesi'nde camileri doldurarak, ibadet ve dualarla manevi bir gece yaşadı.

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, Kırıkkale'de dualarla idrak edildi. Ketteki camiler, ramazan ayının 27'nci gecesi olarak kabul edilen bu mübarek gecede vatandaşların akınına uğradı. Akşam saatlerinden itibaren Nur Camisi'ni dolduran vatandaşlar, yatsı ve teravih namazlarını cemaatle birlikte eda etti. Kadın, erkek, genç ve yaşlı birçok kişi, cami içerisinde yer bulamayınca avluya taşarak burada namaz kıldı. Gecenin manevi atmosferinde Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve dualarla eller semaya açıldı. - KIRIKKALE