Kırıkkale'de karla mücadele - Son Dakika

Kırıkkale'de etkili olan kar sebebi ile ulaşımda yaşanan aksaklıkların önüne geçmek için belediye ekipleri tarafından tuzlama ve küreme çalışmaları yapıldı.

Kırıkkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan kar sebebiyle ulaşımın sorunsuz sağlanması için kapanan yollara küreme araçlarıyla açıldı. Ana arterlerde ve sokaklarda gizli buzlanmaya karşıda solüsyon çalışması yapıldı.

Yahşihan İlçe Belediyesi de yoğun kar yağışı sebebiyle kapanan yollarda kar küreme çalışmalarını sürdürdü. - KIRIKKALE