Kırıkkale\'de Kurban Bayramı Trafik Yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilinde memleketlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar, ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olan "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna sebep oldu.

43 ilin geçiş güzergahı olan "kilit kavşak" Kırıkkale'de Kurban Bayramı arefesinde de araç trafiği artarak yoğunlaştı. Özellikle Kırıkkale- Ankara karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik akışının aksamaması için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, karayolunun farklı noktalarında denetimlerini sıklaştırdı. Uygulama noktalarında sürücü ve yolcuların GBT sorgulaması gerçekleştirildi. Ekipler, radar destekli hız kontrollerinin yanı sıra, kavşak noktalarında emniyet kemeri, sürücü belgesi ve araç muayenesi gibi birçok konuda kontroller yaptı. Karayolları ekipleri ise Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale- Kayseri güzergahlarında bulunan bazı kavşakları araç trafiğine geçici olarak kapattı.

Trafik yoğunluğunun gece geç saatlere kadar devam etmesi bekleniyor. - KIRIKKALE