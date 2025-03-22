Kırıkkale\'de Modern Semt Sahası Açıldı

Kırıkkale Belediyesi, çocukların spor yapabileceği modern bir semt sahasını hizmete açtı.

Kırıkkale Belediyesi, Yeni Mahalle'de uzun süredir atıl durumda bulunan belediyeye ait alanı modern bir spor sahasına dönüştürerek mahalle sakinlerinin hizmetine sundu. Belediye Başkanı Ahmet Önal, vatandaşlara verdiği semt sahası sözünü yerine getirerek, aynı anda basketbol ve voleybol oynanabilen çok amaçlı bir saha inşa edildi. Spor sahasının hemen yanındaki parkta da yenileme çalışmaları yapılarak yeşil alan miktarı artırıldı, çocuk oyun grupları ise baştan sona yenilendi.

Yeni alanın açılışına Belediye Başkanı Ahmet Önal, Başkan Yardımcısı Recep Sefer, Belediye Meclis Üyesi Tuncay Tuncer, Yeni Mahalle Muhtarı İmdadiye Gündüz Aydoğdu, çok sayıda vatandaş ve çocuk katıldı. Mahallelerine kazandırılan bu alanla büyük sevinç yaşayan çocuklar, Başkan Ahmet Önal'a teşekkür etti.

Açılışta konuşan Başkan Önal, "Kırıkkale Belediyesi olarak çocuklarımız ve gençlerimiz için yatırımlarımıza devam ediyoruz. Şehrimizdeki park ve semt sahalarının sayısını artırıyoruz. Gençlerimize daha fazla spor yapma imkanı sunmak istiyoruz. Ancak bu alanları korumak ve sahip çıkmak da çok önemli. Çocuklarımızdan bu sahaları ve parkları temiz ve düzenli kullanmalarını istiyoruz" dedi.

Başkan Önal, benzer projeleri şehrin farklı mahallelerinde de hayata geçirerek, çocuklara ve gençlere sağlıklı, güvenli oyun ve spor alanları sunmayı sürdüreceklerini ifade etti. - KIRIKKALE