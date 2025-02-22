(KIRIKKALE) Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir kargo aracında silikon tüplerine gizlenmiş 52,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırıkkale- Ankara kara yolu üzerindeki uygulama noktasında bir kargo aracını durdurdu.
Araçta narkotik köpeği "Adam" ile yapılan aramada, silikon tüplerinin içine saklanmış uyuşturucu madde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Yerel › Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?