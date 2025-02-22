Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu

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(KIRIKKALE) Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir kargo aracında silikon tüplerine gizlenmiş 52,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırıkkale- Ankara kara yolu üzerindeki uygulama noktasında bir kargo aracını durdurdu.

Araçta narkotik köpeği "Adam" ile yapılan aramada, silikon tüplerinin içine saklanmış uyuşturucu madde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.