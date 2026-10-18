Kırıkkale'de YENİ Parti ön seçiminde Onur Yüksel Bozdağ 928 oyla önde çıktı - Son Dakika
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Kırıkkale'de YENİ Parti ön seçiminde Onur Yüksel Bozdağ 928 oyla önde çıktı

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Kırıkkale\'de YENİ Parti ön seçiminde Onur Yüksel Bozdağ 928 oyla önde çıktı
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YENİ Parti Kırıkkale İl Başkanlığı ön seçiminde Onur Yüksel Bozdağ 928, Eftal Sarısu 221 oy aldı; 5 oy geçersiz sayıldı. Bozdağ, 25 Ekim Pazar günü Bey Konakları'nda yapılacak Birinci Olağan Kongre'de il başkanlığı için tek aday olacak.

(KIRIKKALE) - YENİ Parti Kırıkkale İl Başkanlığı için Kırıkkale merkez başta olmak üzere ve ilçelerde gerçekleştirilen ön seçim tamamlandı. Yapılan oylamada Kurucu İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ 928 oy alırken, diğer aday Eftal Sarısu 'ya 221 oy çıktı.

YENİ Parti Kırıkkale İl Başkanlığı için iki adayın yarıştığı ön seçim tamamlandı. Kırıkkale merkez ile Bahşılı, Balışeyh, Çelebi, Delice, Karakeçili, Keskin, Sulakyurt ve Yahşihan ilçelerinde kurulan sandıklarda üyeler oy kullandı.

Saat 11.00'de başlayan oy verme işlemi, 18.00 itibarıyla sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından yapılan sayımda, Kurucu İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ 928 oy alarak seçimi önde tamamladı. Diğer aday Eftal Sarısu 221 oyda kalırken, 5 oy geçersiz sayıldı.

YENİ Parti'nin Kırıkkale Birinci Olağan Kongresi 25 Ekim Pazar günü saat 13.00'da Bey Konakları'nda yapılacak. Kurucu İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ, Kongre'de İl Başkanlığı için tek aday olacak.

Kaynak: ANKA
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