Kırıkkale\'de 2024\'ün Son Bebekleri Dünyaya Geldi

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Kırıkkale'de 2024 yılının son doğumları gerçekleşirken, aileler yeni yıla bebek sevinciyle girdi. Yeni doğan iki bebek, sağlıklı bir şekilde dünyaya gelerek ailelerine büyük mutluluk yaşattı.

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde 2024 yılının son doğumları gerçekleşti. Yılın son saatlerinde dünyaya gelen iki bebek, ailelerine unutulmaz bir mutluluk yaşattı. Melike (30) ve Cengiz Zoroğlu (32) çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. 50 cm boyunda ve 3 kilo 400 gram ağırlığındaki kız bebek, normal doğumla sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi.

Shayma Hameed Khalaf Khala (36) ve Fawaz Ahmet Hanba (40) çiftinin üçüncü çocukları dünyaya geldi. 50 cm boyunda ve 3 kilo 350 gram ağırlığında doğan erkek bebek, sezaryen ile sağlıklı bir şekilde doğdu. Yeni doğan iki bebek, sağlıklı bir şekilde dünyaya gelerek ailelerine büyük mutluluk yaşattı.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Belediye Başkanı Ahmet Önal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Yüksek İhtisas Hastanesi'ni ziyaret ederek yeni doğan bebekleri ve ailelerini tebrik etti. Bebeklere altın hediye eden Vali Makas, ailelerle sohbet ederek mutluluklarını paylaştı.

Yeni doğan erkek bebeğin babaannesi Hatice Hanba, hastanede kendilerine yapılan bakımdan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, " Irak'tan buraya güvenerek geldik. Canımız, kanımız Türkiye. Allah razı olsun Valimizden. Hastamıza güzel bakıyorlar. Allah Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin" dedi. - KIRIKKALE