Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Millet Bulvarı üzerindeki Rektörlük Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.U. idaresindeki 06 CNV 026 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen N.K.'nın kullandığı 71 ADS 479 plakalı Audi otomobile ardından da İ.K. yönetimindeki 37 ABV 526 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücüler A.U. ve İ.K. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araçlar, çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.