Kırıkkale Valisi Makas'a "Devlet-Millet Dayanışması Ödülü" - Son Dakika
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Kırıkkale Valisi Makas'a "Devlet-Millet Dayanışması Ödülü"

Kırıkkale Valisi Makas\'a "Devlet-Millet Dayanışması Ödülü"

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, katıldığı iftar programında "Hepimiz Müslümanız, hepimiz ümmete ve gönül coğrafyamıza hizmetle mükellefiz. Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum" dedi.

27.03.2025 03:18
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Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, katıldığı iftar programında "Hepimiz Müslümanız, hepimiz ümmete ve gönül coğrafyamıza hizmetle mükellefiz. Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum" dedi. Program sonunda Makas'a, sivil toplum kuruluşu temsilcileri tarafından "Devlet-Millet Dayanışması Ödülü" takdim edildi.

Kırıkkale İslami Değerler Külliyesi'nde, sivil toplum kuruluşları tarafından iftar programı düzenlendi. Ramazan ayının maneviyatının hissedildiği programa yaklaşık bin kişi katıldı. Programda konuşan Vali Mehmet Makas, ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğine dikkat çekti.

Vali Makas, " Türkiye, İslam'a sancaktarlık yapmak adına dirilişe geçmiş, ayağa kalkmış; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüyen bir bu ülkedir. Ölene kadar, kıyamete dek başka kimselere de Anadolu yurdunu yar etmeyiz" ifadelerini kullandı. Konuşmasında "Tek millet, tek vatan, tek devlet, tek bayrak" vurgusu yapan Makas, "Hepimiz Müslümanız, hepimiz ümmete ve gönül coğrafyamıza hizmetle mükellefiz. Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum. Rabbim, tuttuğumuz oruçları kabul buyursun. Kadir Gecesi'ni de gerektiği gibi ihya eden kullarından eylesin" dedi.

"Bu şehre ne yapsak azdır"

Kırıkkale'nin, her zaman en güzeline layık olduğunu ifade eden Makas, "Kırıkkale; vatan, millet, Sakarya denildiğinde 'ben varım' diye ilk adım atan, büyük ve mübarek bir şehirdir. 275 şehidimizin olduğu bu şehre ne yapsak azdır. Şeyh Edebali'nin dediği gibi, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' Bizler de insanı yaşatacağız, hizmet edeceğiz, dualarına talip olacağız" diye konuştu.

İslami Değerler Külliyesi Siyeri Nebi Kutsal Emanetler Müzesi'nin önemine vurgu yapan Vali Makas, "Kırıkkale'nin gezilebilecek en güzel yeri bu külliyedir. Başta Bahattin Akyön olmak üzere emeği geçen iş insanlarına, siyasilere, bürokratlara teşekkür ediyorum. Rabbim ebeden razı olsun" ifadelerini kullandı.

Vali Mehmet Makas'a, program sonunda sivil toplum kuruluşları tarafından "Devlet-Millet Dayanışması Ödülü" takdim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırıkkale Valisi Makas'a 'Devlet-Millet Dayanışması Ödülü' - Son Dakika

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