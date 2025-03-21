Kırıkkale Valisi'nden Ramazan Mesajı - Son Dakika
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Kırıkkale Valisi'nden Ramazan Mesajı

Kırıkkale Valisi\'nden Ramazan Mesajı

Vali Makas, iftarda birlik ve beraberlik vurgusu yaptı, Ramazan'ın manevi önemine değindi.

21.03.2025 02:48
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Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, katıldığı iftar programında, "Ramazan-ı Şerif'in birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeye vesile olmasını diliyorum" dedi.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Karadenizliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Vali Makas, Ramazan ayının manevi önemine vurgu yaparak, "Peygamber Efendimizin müjdelediği bu mübarek ayın son on gününe erişmiş bulunuyoruz. Sizlerle bir arada olmak büyük bir mutluluk. Ramazan-ı Şerif'in birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeye vesile olmasını diliyorum" dedi.

Dernek yöneticileri ile çok sayıda davetlinin yoğun ilgi gösterdiği program, İl Müftüsü Mustafa Topal'ın yaptığı dua ile sona erdi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırıkkale Valisi'nden Ramazan Mesajı - Son Dakika

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